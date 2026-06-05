Hisense, okuma tutkunları için benzersiz E-Ink ekranlı akıllı telefonu tanıttı

·62·Teknoloji
Hisense, okuma tutkunları için benzersiz E-Ink ekranlı akıllı telefonu tanıttı

Hisense şirketi, yeni A10 modeli E-Ink akıllı telefonuna olan ilgiyi artırmaya başladı ve elektronik mürekkep ekranları segmentine döndüğünü resmi olarak doğruladı. Şirket tarafından yayınlanan teaser'da, cihaz üzerinde üç yıl boyunca çalışıldığı ve önceki modellere kıyasla çok daha ince bir kasaya sahip olacağı vurgulandı. Ixbt.com haberi veriyor.

Şu anda cihazın nihai tasarımı ve tam teknik özellikleri gizli tutuluyor. Yeni modelin, 2022'de piyasaya sürülen ve o dönemde büyük ilgi gören Hisense A9 akıllı telefonunun hakiki bir devamı olması bekleniyor. Hatırlatalım, A9 modeli 6,1 inçlik, 300 ppi yoğunluklu E-Ink ekranla donatılmıştı ve öncelikle okuma ve metinlerle çalışmak için tasarlanmıştı.

Resmi olmayan bilgilere göre, yeni Hisense A10 modeli 7 inçlik Carta 1300 paneli ile donatılabilir. Cihazın teknik altyapısı olarak Snapdragon işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının kullanılması tahmin ediliyor. Ayrıca, uzun süreli pil ömrü sağlamak için 4500 mAh kapasiteli bir bataryanın takılması bekleniyor.

HisenseAkıllı TelefonE-InkTeknolojiSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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