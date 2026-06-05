Rusya'da Xiaomi TV S Mini LED 2026 televizörlerinin satışı başladı

Xiaomi şirketi, Rusya pazarında yeni nesil Xiaomi TV S Mini LED 2026 televizör serisini resmi olarak tanıttı. Yeni seri 55, 65, 75, 85 ve 98 inç ekran boyutlarında sunuluyor. Cihazlar, koyu gri kasa ve ekranın ön panelinin %98'ine kadarını kaplayan son derece ince çerçevelere sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Televizörlerde kullanılan QD-Mini LED teknolojisi derin kontrast, yüksek parlaklık ve doğru renk aktarımı sağlar. Maksimum parlaklık 1200 nit seviyesine ulaşırken, renk gamı DCI-P3 standardına göre %94'tür. Ayrıca tüm modeller HDR10+, HLG ve Filmmaker Mode modlarını destekler.

Oyun severler için özel modda kare yenileme hızı 288 Hz'e kadar çıkabilir. 85 ve 98 inçlik büyük modellerde Dolby Vision teknolojisi de mevcuttur. Ses sistemi açısından tüm versiyonlar 15 watt'lık iki hoparlör, Dolby Audio ve DTS:X ile donatılmışken, üst düzey modeller Dolby Atmos sistemine sahiptir.

Yeni televizörlerle birlikte, Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro robot süpürgenin satışlarının da başladığı duyuruldu. Fiyatlandırma konusunda 55 inçlik model yaklaşık 50 bin ruble, en büyük 98 inçlik versiyon ise yaklaşık 250 bin ruble olarak değerlendiriliyor.