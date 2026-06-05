Güneş'teki güçlü patlama dalgası Dünya'ya ulaştı

·142·Teknoloji
Güneş'teki güçlü patlama dalgası Dünya'ya ulaştı

3 Haziran'da Güneş'te meydana gelen güçlü parlamalar sonucu oluşan plazma bulutu Dünya'ya ulaştı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve Güneş-Dünya Fiziği Enstitüsü bilim insanlarının verilerine göre, ilk göstergeler tahmin edilenden çok daha zayıf çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre, şimdilik gezegenimize plazma bulutunun sadece kenar kısmı değdi, ana çekirdeği ise yanından geçip gitti. Olayların gelişimine dair daha net bir tablonun önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.

Daha önce, art arda gelen birkaç plazma bulutu darbesi nedeniyle Dünya'da G3-G4 seviyesinde şiddetli ve uzun süreli manyetik fırtına oluşması tahmin ediliyordu. Mevcut durum beklenenden zayıf olsa da, bilim insanları durumun değişebileceği konusunda uyarıyor.

Bildirildiğine göre, 3 Haziran'da Güneş'te aynı anda üç büyük parlama — M9.3, M7.7 ve son derece güçlü X1.0 sınıfı patlamalar kaydedildi. Her biri Dünya yönünde madde püskürtmesiyle gözlemlendiği için, manyetosferdeki rahatsızlığın ilerleyen saatlerde şiddetlenme ihtimali hala mevcut.

GüneşManyetik FırtınaUzayAstronomiDoğa Olayları
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorEn ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorDün, 17:26Wildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorWildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorDün, 17:21Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıSupabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıDün, 16:52Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiSteam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiDün, 16:27Google ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorGoogle ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorDün, 16:25iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıiPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıDün, 15:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde