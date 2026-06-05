Güneş'teki güçlü patlama dalgası Dünya'ya ulaştı

3 Haziran'da Güneş'te meydana gelen güçlü parlamalar sonucu oluşan plazma bulutu Dünya'ya ulaştı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve Güneş-Dünya Fiziği Enstitüsü bilim insanlarının verilerine göre, ilk göstergeler tahmin edilenden çok daha zayıf çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre, şimdilik gezegenimize plazma bulutunun sadece kenar kısmı değdi, ana çekirdeği ise yanından geçip gitti. Olayların gelişimine dair daha net bir tablonun önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.

Daha önce, art arda gelen birkaç plazma bulutu darbesi nedeniyle Dünya'da G3-G4 seviyesinde şiddetli ve uzun süreli manyetik fırtına oluşması tahmin ediliyordu. Mevcut durum beklenenden zayıf olsa da, bilim insanları durumun değişebileceği konusunda uyarıyor.

Bildirildiğine göre, 3 Haziran'da Güneş'te aynı anda üç büyük parlama — M9.3, M7.7 ve son derece güçlü X1.0 sınıfı patlamalar kaydedildi. Her biri Dünya yönünde madde püskürtmesiyle gözlemlendiği için, manyetosferdeki rahatsızlığın ilerleyen saatlerde şiddetlenme ihtimali hala mevcut.