Google, uygun fiyatlı Android akıllı telefonlar için Gemini Go yapay zekasını tanıttı

Google, Android işletim sistemi üzerinde çalışan en temel teknik özelliklere sahip akıllı telefon ve tabletler için Gemini yapay zeka asistanının özel bir sürümünü duyurdu. Gemini Go sürümü, Android Go platformundaki cihazlar için tasarlanmıştır ve bütçe dostu cihazların yeteneklerini genişletir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni asistanın çalışması için temel gereksinim, en az 2 GB RAM bulunmasıdır. Bu gösterge, Android 13 sürümünden itibaren Android (Go Edition) yönetimi altındaki akıllı telefonlar için standart minimum olarak kabul edilir. Böylece, modern bütçe dostu cihazların büyük bir kısmı Gemini Go hizmetini kullanma imkanına sahip olacak.

Gemini Go, standart yapay zekanın optimize edilmiş bir sürümüdür ve sınırlı kaynaklar — küçük bellek kapasitesi ve düşük işlem gücü koşullarında çalışmaya uyarlanmıştır. Önceki Google Assistant Go'nun yerini alır ve Google Search uygulamasına entegre edilmiştir. Kullanıcılar, "Ana Sayfa" (Home) düğmesine veya güç düğmesine basılı tutarak onu etkinleştirebilir.

Hafifletilmiş bir sürüm olmasına rağmen, Gemini Go geniş bir özellik yelpazesine sahiptir. Metinleri analiz etme, soruları yanıtlama ve içerik oluşturma yeteneğine sahiptir. Ayrıca, asistan daha karmaşık sorgular ve diyaloglar için bağlam olarak belgeleri, fotoğrafları ve diğer dosyaları yükleme imkanı sunar.

Gemini Go hizmetinin dağıtım süreci çoktan başladı. Ancak, Google'ın diğer büyük güncellemeleri gibi, bu süreç aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve yakın zamanda tüm bölgelerdeki kullanıcılar için erişilebilir hale gelecektir.