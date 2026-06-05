Sam Altman yapay zeka gelişimindeki bir sonraki aşamayı duyurdu

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, sohbet botları ve YZ ajanlarından sonraki yapay zeka gelişiminin yeni aşaması hakkında konuştu. Ona göre gelecek, arka planda sürekli çalışan ve kullanıcıdan ayrı bir istek beklemeden bağımsız olarak faydalı eylemler gerçekleştiren "proaktif YZ" sistemlerine ait. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

OpenAI'nin kurumsal müşterileri için düzenlenen etkinlikte Altman, YZ ürünlerinin evrimini üç aşamaya ayırdı. Birincisi ChatGPT gibi sohbet modelleri, ikincisi Codex gibi karmaşık görevleri yerine getiren otonom ajanlar ise, üçüncü adım durumu sürekli analiz eden ve bağımsız çözümler öneren sistemlerdir. "Gelecek yıl için hazırlanılması gereken tek bir teknoloji seçmem gerekseydi, tam olarak bu yöne yatırım yapardım," dedi Altman.

Şu anda OpenAI, ürünlerini tek bir evrensel platformda birleştirme üzerinde çalışıyor. Bu, kullanıcıların ChatGPT, Codex ve diğer araçlar arasında seçim yaparken kafalarının karışmasını önlemeye yardımcı olacak. Şirketin amacı, çeşitli hizmetler arasındaki etkileşimi ayarlamak ve bağlam toplama sorununu çözmektir.

Ayrıca Altman, YZ uygulama maliyetlerinin keskin bir şekilde arttığını vurguladı. Örnek olarak Uber şirketini gösterdi: sözlerine göre Uber, yapay zeka için ayrılan yıllık bütçesini daha ilk çeyrekte tüketti. OpenAI, modellerin verimliliğini artırarak bu maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

Konuşmasının sonunda Altman, birçok yönetici ve çalışanın hala YZ sistemlerinden etkili bir şekilde yararlanmayı bilmediğini belirtti. Sözlerine göre, kullanıcılar teknolojiden yeterince yararlanmadıklarını anlasalar da, alışılmış iş süreçlerini değiştirmekte zorlanıyorlar.