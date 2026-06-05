Boeing ve Airbus'ın yerini alacak Rus MS-21 uçağı 2027'de piyasaya çıkacak

·110·Teknoloji
Boeing ve Airbus'ın yerini alacak Rus MS-21 uçağı 2027'de piyasaya çıkacak

Rusya'da Boeing 737 ve Airbus A320 gibi hava araçlarına alternatif olarak geliştirilen MS-21 uçaklarının ilk teslimat tarihi açıklandı. Rostec Başkanı Sergey Çemezov'un sözlerine göre, 2027 yılında bu modelden 4-5 uçağın hizmete girmesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

MS-21 programı kapsamında sertifikasyon uçuşlarının 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bunun ardından uçağın seri üretim süreci başlayacak. Şu anda ilk seri SJ-100 ve MS-21 örnekleri hazır olup, ilgili testleri bekliyor.

MS-21-310, "Yakovlev" tasarım bürosu tarafından geliştirilen Rusya'nın yeni nesil orta mesafe yolcu uçağıdır. Uçak 211 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Uçağın özgün özelliği, yapısında kompozit malzemelerin payının yüksek olması (yaklaşık %40) ve modern PD-14 motorlarıyla donatılmış olmasıdır.

Şu anda projenin tamamen yerelleştirilmesi ve ithalat ikamesi üzerinde aktif çalışmalar yürütülüyor. Uçağa 70'ten fazla Rusya'da üretilen yedek parça ve sistem takıldı. 2026 yılına gelindiğinde yabancı teknolojilerden tamamen bağımsız bir versiyon yaratılması hedefleniyor.

HavacılıkMS-21RusyaTeknolojiRostec
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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