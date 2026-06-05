Moskova'da 2026'da iki akü gigafabrikası devreye alınacak

Moskova, 2026 yılında enerji depolama sistemleri üretim kümesinin bir parçası olan iki büyük gigafabrikayı devreye almayı planlıyor. Bu konuda şehir belediye başkanı Sergey Sobyanin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında bilgi verdi. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu tesisler Rusya'daki en büyük üretim kapasiteleri olacak ve öncelikli olarak elektrikli araçlar için çekiş akülerinin tedarikine odaklanacak. Plana göre, fabrikalarda lityum-iyon hücreler, modüller ve sabit enerji depolama sistemleri üretilecek. Üretim sürecinin Eylül ayında, kompakt akü üretiminin ise Aralık ayında başlaması öngörülüyor.

Proje tam kapasiteye ulaştığında, fabrikalar yılda 33 milyona kadar akü hücresi üretme kapasitesine sahip olacak. Bu durumun bölgedeki elektrikli araç endüstrisini tamamen yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

Ayrıca, forum kapsamında elektrikli ulaşımın geliştirilmesine ilişkin önemli mutabakat zaptları imzalandı. Özellikle, "Teknopolis Moskova" özel ekonomik bölgesi alanında enerji depolama sistemlerinin test edilmesi ve sertifikalandırılması için Rusya'daki ilk tam döngülü merkez kurulacak.

Sobyanin'in belirttiğine göre, şu anda bu tür merkezlerin olmaması nedeniyle üreticiler ürünlerini yurtdışına göndermek zorunda kalıyor. Yeni merkez, projelerin süresini ve maliyetini azaltmaya, sektörün gelişimini hızlandırmaya hizmet edecek.