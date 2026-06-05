Rutube 2 binden fazla sunucuya sahip özel veri merkezi inşa edecek

Rutube ekibi, 2026 yılının sonunda Leningrad Oblastı'nda kendi veri işleme merkezini (VİM) inşa etmeye başlayacak. Projenin lansmanı 2028 yılı için planlanıyor. Bu konuda Gazprom-Media Holding'in dijital varlıklarından sorumlu yöneticisi Sergey Kosinskiy bilgi verdi. Yeni tesisin projelendirilmiş gücü en az 3 MW olacak ve bünyesinde iki binden fazla sunucu barındıracak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket yetkililerinin belirttiğine göre, soğutma sistemi için chiller ve serbest soğutma (freecooling) teknolojilerine dayalı modern çözümler kullanılacak. Bu, enerji verimliliğini artırırken karbon ayak izini azaltmayı sağlayacak. Beklenen enerji kullanım etkinliği katsayısı (PUE) 1,3'ü aşmayacak ki bu da yüksek uluslararası standartlara tam uyum sağlar.

Sergey Kosinskiy'nin sözlerine göre, yeni merkezin ana görevi günlük izleyici kitlesi 20 milyonu aşan video servisinin istikrarlı ve kesintisiz çalışmasını sağlamaktır. Ayrıca bu altyapı, video depolama kapasitesini genişletmeye ve yapay zeka ile makine öğrenimi alanındaki projeleri geliştirmeye hizmet edecektir.

Şu anda Rutube altyapısı 7000'den fazla sunucu ve Rusya ile yurt dışındaki 40 şehirde bulunan 380 içerik dağıtım ağı (CDN) düğümünü içermektedir. Yeni veri merkezinin platformun teknik yeteneklerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.