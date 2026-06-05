NSA, siber operasyonlar için Anthropic'in Mythos modelini kullanıyor

Anthropic şirketi, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) siber güvenlik alanındaki en gelişmiş yapay zeka modeli olan Mythos'u kullanmasına yardımcı olmak için bir grup mühendis gönderdi. Financial Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırarak bildirdiğine göre, yarım düzine kadar uzman istihbarat servisine bu modeli özel uygulamalar için uyarlamada yardımcı oluyor. Techcrunch.com bunu bildiriyor .

Şu anda mühendislerin veya Mythos modelinin doğrudan siber saldırı operasyonlarında kullanıldığına dair kesin bilgiler bulunmuyor. NSA esas olarak su altı kabloları, kurumsal ortaklıklar ve diğer gizli kanallar aracılığıyla istihbarat verileri toplamak ve yabancı rakiplere karşı saldırgan siber operasyonlar yürütmekle uğraşıyor.

İlginç olan şu ki, Nisan ayında Axios yayını, NSA'nin Anthropic teknolojilerinin kullanımıyla ilgili federal yasağa rağmen Mythos modelini kullandığını yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı, Anthropic şirketini modellerini kitlesel iç gözetim ve otonom silahlar yaratmada kullanmasına izin vermediği için "tedarik zinciri riski" olarak ilan etmişti.

Anthropic şirketinin belirttiğine göre, Mythos modeli siber güvenlik alanında o kadar güçlü ki, yetenekleri güvenlik sistemlerindeki zafiyetleri bulmak ve siber saldırılar gerçekleştirmek için kötüye kullanılabilir. Bu nedenle şirket bu modele erişimi kısıtlamıştı. Şu anda birçok hükümet bu teknolojiye sahip olmaya çalışıyor.

NSA yetkilileri bu haberleri doğrulamaktan veya yalanlamaktan kaçındı. Anthropic şirketi de şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Bu iş birliğinin, yapay zekanın ulusal güvenlik ve siber savaşlardaki rolüne ilişkin tartışmaları daha da artırması bekleniyor.