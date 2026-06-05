NSA, siber operasyonlar için Anthropic'in Mythos modelini kullanıyor

·70·Teknoloji
NSA, siber operasyonlar için Anthropic'in Mythos modelini kullanıyor

Anthropic şirketi, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) siber güvenlik alanındaki en gelişmiş yapay zeka modeli olan Mythos'u kullanmasına yardımcı olmak için bir grup mühendis gönderdi. Financial Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırarak bildirdiğine göre, yarım düzine kadar uzman istihbarat servisine bu modeli özel uygulamalar için uyarlamada yardımcı oluyor. Techcrunch.com bunu bildiriyor .

Şu anda mühendislerin veya Mythos modelinin doğrudan siber saldırı operasyonlarında kullanıldığına dair kesin bilgiler bulunmuyor. NSA esas olarak su altı kabloları, kurumsal ortaklıklar ve diğer gizli kanallar aracılığıyla istihbarat verileri toplamak ve yabancı rakiplere karşı saldırgan siber operasyonlar yürütmekle uğraşıyor.

İlginç olan şu ki, Nisan ayında Axios yayını, NSA'nin Anthropic teknolojilerinin kullanımıyla ilgili federal yasağa rağmen Mythos modelini kullandığını yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı, Anthropic şirketini modellerini kitlesel iç gözetim ve otonom silahlar yaratmada kullanmasına izin vermediği için "tedarik zinciri riski" olarak ilan etmişti.

Anthropic şirketinin belirttiğine göre, Mythos modeli siber güvenlik alanında o kadar güçlü ki, yetenekleri güvenlik sistemlerindeki zafiyetleri bulmak ve siber saldırılar gerçekleştirmek için kötüye kullanılabilir. Bu nedenle şirket bu modele erişimi kısıtlamıştı. Şu anda birçok hükümet bu teknolojiye sahip olmaya çalışıyor.

NSA yetkilileri bu haberleri doğrulamaktan veya yalanlamaktan kaçındı. Anthropic şirketi de şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Bu iş birliğinin, yapay zekanın ulusal güvenlik ve siber savaşlardaki rolüne ilişkin tartışmaları daha da artırması bekleniyor.

AnthropicNSAMythosYapay ZekaSiber Güvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorEn ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorDün, 17:26Wildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorWildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorDün, 17:21Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıSupabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıDün, 16:52Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiSteam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiDün, 16:27Google ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorGoogle ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorDün, 16:25iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıiPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıDün, 15:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde