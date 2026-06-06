Cambridge Üniversitesi yapay zeka tarafından oluşturulan ilk aşıyı test etti

·34·Teknoloji
Cambridge Üniversitesi yapay zeka tarafından oluşturulan ilk aşıyı test etti

University of Cambridge bilim insanları devrim niteliğinde bir sonuç duyurdular: aşı tarihinde ilk kez, temel bileşeni olan antijen tamamen yapay zeka yardımıyla tasarlandı ve insanlarda başarıyla test edildi. Araştırmacıların belirttiğine göre, bu "süper antijen" modeli tıpta yeni bir dönemi başlatıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Klinik testlerin ilk aşamasında Southampton ve Cambridge'teki tıp merkezlerinde 18 ila 50 yaş arası 39 sağlıklı gönüllü yer aldı. Bu aşı, COVID-19 pandemisine neden olan SARS-CoV-2, SARS virüsü ve yarasalar arasında yayılan tehlikeli koronavirüsler dahil olmak üzere Sarbecovirus grubundaki virüslere karşı geliştirildi.

Test sonuçları, aşının sadece belirli virüslere karşı değil, aynı zamanda onların yakın akrabalarına karşı da güçlü bir immün yanıt oluşturduğunu gösterdi. Uzmanlara göre, antijenin yapı prensibi gelecekte ortaya çıkabilecek ve henüz bilim için bilinmeyen virüslere karşı da korunma imkanı sunuyor.

Profesör Jonathan Heeney'in sözlerine göre, bu teknoloji aşı geliştirme yaklaşımını kökten değiştiriyor. Geleneksel yöntemler virüs evriminin gerisinde kalarak ona uyum sağlamak zorunda kalırken, yapay zeka tabanlı yeni yaklaşım virüsü geride bırakmayı ve evrensel koruma sağlamayı hedefliyor.

Antijenin oluşturulmasında, Sarbecovirus grubundaki virüslerin genetik dizilimine ilişkin küresel verilerle eğitilmiş makine öğrenimi algoritmalarından faydalanıldı. Model, virüslerin ortak yapısal bileşenlerini belirleyerek aynı anda birden fazla patojene karşı çalışan bir immün bileşen tasarladı. Bir sonraki aşamada bilim insanları aşının etkinliğini daha geniş bir gönüllü grubunda test etmeyi planlıyor.

Yapay ZekaTıpUniversity Of CambridgeAşıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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