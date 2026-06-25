ABD, Çin Teknolojileri Nedeniyle Polestar Elektrikli Araçlarının Satışını Yasakladı

ABD hükümeti, İsveçli Polestar markası tarafından üretilen yeni elektrikli araçların ülke genelinde satışını resmen yasakladı. Donald Trump yönetimi altındaki Ticaret Bakanlığı, şirketin araçların satışı için özel izin alma talebini reddetti. Bu karar uluslararası otomobil pazarında büyük yankı uyandırırken, Çin sermayeli markalar için Amerika pazarının kapılarının kapandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu sert önlemin temel nedeni olarak ABD'de yürürlükte olan “Connected Vehicle Rule” (Bağlantılı Araç Kuralı) gösteriliyor. Bu düzenlemeye göre, Çin'de geliştirilen yazılım veya donanımları kullanan araçların ABD topraklarında satışı, ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlanmış durumda. Polestar markası İsveç'e ait olsa da, ana sahibi Çinli otomobil devi Geely'dir.

Stratejik Değişiklikler ve Avrupa Odaklılık

Polestar temsilcileri, bu kararın ardından stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaklarını bildirdi. Şirketin açıklamasına göre, artık temel odak noktası Avrupa pazarı olacak. İlginç olan şu ki, 2026'nın ilk çeyreği için öngörülen perakende satış hacminin yaklaşık yüzde 94'ü tam olarak ABD dışındaki pazarlara denk geliyor. Bu da Amerika pazarının kaybının şirket için sancılı olsa da yıkıcı olmadığını gösteriyor.

Şu anda ABD bayilerinde mevcut olan Polestar 3 ve Polestar 4 modellerinin stokları satışta kalmaya devam edecek. Şirket, mevcut müşterilere hizmet vermeyi sürdüreceğini ve servis ağlarına erişimin korunacağını garanti etti. Ancak yeni partiler ve gelecekteki modeller için Amerika yolları kapalı kalmaya devam ediyor.

Çelişkili Kararlar ve Pazar Analizi

Sektördeki birçok uzman, ABD hükümetinin bu kararını beklenmedik olarak değerlendiriyor. Çünkü birkaç ay önce, aynı Geely grubuna ait olan Volvo şirketine ABD'de elektrikli araçlarını satma izni verilmişti. Polestar markasına karşı uygulanan bu ayrımcı yaklaşım, ticaret savaşlarının yeni bir aşaması olarak yorumlanıyor.

Özbekistan otomobil pazarı için de bu tür haberler önem taşıyor, çünkü ülkemizde Polestar ve Geely gibi markalara olan ilgi artıyor. ABD'nin bu tür kısıtlamaları küresel lojistik ve üretim zincirini etkileyerek elektrikli araç fiyatlarının oluşumunda önemli bir rol oynayabilir. Şu an için Polestar, tüm kaynaklarını Avrupa ve Asya pazarlarındaki payını güçlendirmeye seferber ediyor.