Sonuçlar Ağır Olsa da Özbek Gençleri Dünyayı Şaşırtıyor

·4·Spor
Sonuçlar Ağır Olsa da Özbek Gençleri Dünyayı Şaşırtıyor

Milli takımımızın tarihi ve uzun zamandır beklenen Dünya Kupasılele ilk deneyimi oldukça zorlu sınavlarla başladı. Kura bize hiç kolaylık tanımadı: İlk iki maçta dünya futbolunun en güçlü devlerinden Kolombiya ve Portekiz ile karşı karşıya geldik.

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri her iki maçta da fırsatları değerlendirememiş olsa da, Dünya Kupası'nın bizim için başarısız geçtiğini söyleyemeyiz. Çünkü milli takımımızın bazı temsilcileri, yetenekleriyle yabancı devlerin, skautların ve tanınmış menajerlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Tanınmış menajer Paulo Barboza'nın itirafı

Özbekistan futbolunu uzun süredir yakından takip eden ünlü Portekizli futbol menajeri Paulo Barboza, Portekiz'e karşı oynanan maçı özel olarak analiz etti. Karşılaşmanın ardından kendisini etkileyen iki Özbek yıldız hakkında heyecanla konuştu:

«Özbekistan milli takımında Abduqodir Husanov beni çok şaşırttı. Portekiz maçında takımın genel oyunu pek iyi gitmedi, oyuncular Kolombiya maçındaki dinamizmi gösteremediler. Ancak Husanov yine de ön plana çıktı.

Bir diğer futbolcu olan Abbosbek Fayzullaev de benim için beklenmedik derecede ilginç ve parlak bir oyun sergiledi. Güvenle söyleyebilirim ki, Abduqodir Husanov gelecekte Premier League'in (APL) en güçlü savunmacılarından biri olacak. Bunun için gereken tüm niteliklere sahip, o gerçek bir üst düzey futbolcu!»

Milli takımımızın gururları şu an nerede ve piyasa değerleri ne kadar?

Yabancı uzmanları boşuna şaşırtmayan 22 yaşındaki bu iki futbolcumuz, şimdiden büyük sahnelerde kendilerini kanıtlamaya başladılar:

  • Abduqodir Husanov (Manchester City): Savunmacımız sadece milli takımda değil, kulüp düzeyinde de muazzam bir sezon geçirdi. Geride kalan 2025/2026 sezonunda Pep Guardiola yönetiminde tüm turnuvalarda 37 maça çıktı! FA Cup ve EFL Cup şampiyonu oldu. «Citylilere» 2029 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncumuzun transfer değeri Transfermarkt portalında net 50 milyon euroya yükseldi.

  • Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Başakşehir): Rusya'daki başarılı yürüyüşünün ardından Abbosbek, geçtiğimiz sezonu Türkiye Süper Lig'de geçirdi. Türk kulübü formasıyla 26 maça çıkan oyuncu, 4 gol ve 7 asistin sahibi oldu. Şu anki transfer değeri 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Dünya Kupası'ndaki sonuçlar tabloda istediğimiz gibi olmasa da, bu tür büyük turnuvalar futbolcularımız için büyük bir deneyim ve Avrupa'nın top kulüplerine kapı açan dev bir vitrin görevi görüyor!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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