Apple Ürün Fiyatları Sert Yükseldi: MacBook ve iPad Modelleri Zamlandı

Apple, bilgisayar ve tablet serisi için fiyatlarını yeniden gözden geçirdi. Bloomberg'in verdiği bilgilere göre, küresel pazarda RAM ve SSD maliyetlerinin önemli ölçüde artması, teknoloji devini nihai ürün fiyatlarını yükseltmeye zorladı. Bu değişiklikler şimdilik iPhone akıllı telefonlarını etkilemese de, Mac ve iPad cihazlarının fiyatları önemli ölçüde değişti. Ixbt.com haberi veriyor.

En büyük fiyat artışı Mac Studio modelinde görüldü. M4 Max işlemci ile donatılan bu cihaz artık 2000 dolar yerine 2500 dolardan satılıyor. Profesyonel kullanıcılar ve tasarımcılar için tasarlanan bu bilgisayarın 500 dolar zamlanması, sektördeki en büyük sıçramalardan biri oldu.

MacBook ve iPad modellerindeki değişiklikler

Dizüstü bilgisayar segmentinde de fiyatlar önemli ölçüde yükseliyor. Özellikle baz model MacBook Pro fiyatı 1700 dolardan 2000 dolara çıktı. Popüler MacBook Air modeli artık 1100 dolar değil, 1300 dolar olarak belirlendi. En uygun fiyatlı olarak kabul edilen MacBook Neo modeli bile "ucuz" statüsünü biraz kaybetti; fiyatı 600 dolardan 700 dolara yükseldi.

Tablet pazarında da benzer bir durum gözlemleniyor. Apple'ın en güçlü tableti olan iPad Pro artık 1000 dolar değil, 1200 dolardan sunuluyor. Orta segment temsilcisi olan iPad Air ise 600 dolardan 750 dolara yükseldi. Aşağıda fiyatı değişen temel cihazların listesi yer almaktadır:

Mac Studio (M4 Max) — 2500 dolar (önceden 2000$);

MacBook Pro (baz) — 2000 dolar (önceden 1700$);

MacBook Air — 1300 dolar (önceden 1100$);

iPad Pro — 1200 dolar (önceden 1000$);

iPad Air — 750 dolar (önceden 600$).

Analistler, Apple'ın bileşen fiyatlarındaki artışa rağmen uzun süre ürün değerlerini sabit tutmaya çalıştığını belirtiyor. Şirket CEO'su Tim Cook daha önce fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Büyük hacimli satın alımlar ve tedarikçilerle olan sıkı entegrasyon sayesinde şirket küresel enflasyona karşı direnebilmişti, ancak bileşen pazarındaki mevcut durum fiyat politikasının değiştirilmesini gerektirdi.

Bu değişikliklerin Özbekistan pazarına doğrudan etki etmesi bekleniyor. Resmi ve gayri resmi distribütörler tarafından getirilen Apple ürünleri, küresel pazar fiyatlarına göre şekilleniyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde yerel mağazalarda da MacBook ve iPad modellerinin fiyatlarının artması öngörülebilir.

Şimdilik iPhone modellerinin fiyatlarının değişmeden kalması, kullanıcılar için tek teselli kaynağı. Ancak bileşen fiyatları artmaya devam ederse, gelecekte akıllı telefon fiyatlarının da yeniden gözden geçirilmesi muhtemel.