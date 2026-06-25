Kazakistan'da 23 Haziran'da doğan bebeklere özel hediyeler verildi

Kazakistan'da Uluslararası Olimpiyat Günü münasebetiyle dünyaya gelen bebekler için özel bir kampanya düzenlendi. 23 Haziran'da doğan binin üzerinde bebeğe, üzerinde “Olympian is born” yazılı özel kıyafet setleri ve tebrik mektupları verildi.

Bu girişim, ülke genelinde faaliyet gösteren 234 doğum kurumunda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında yeni ebeveynler de organizatörler tarafından samimi tebriklerle karşılandı.

İlk kez 2020 yılında başlatılan proje, o zamandan beri her yıl geleneksel olarak düzenleniyor. Organizatörler, bu girişimle yeni doğan bebekleri sembolik olarak Olimpiyat hareketiyle ve onun dostluk, barış ve sağlıklı yaşam tarzı gibi değerleriyle bağdaştırmayı amaçlıyor.

Kampanya sosyal medyada da sıcak karşılandı ve birçok kullanıcı bu tür bir ilgi ve özeni takdirle karşıladı.