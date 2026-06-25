Xiaomi, yeni nesil Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotu tanıttı

Teknoloji dünyasının lider temsilcilerinden biri olan Xiaomi, akıllı ev aletleri ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Marka bu kez, sadece hacmiyle değil, teknolojik özellikleriyle de öne çıkan Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L akıllı termopotu tanıttı. Cihaz, modern bir mutfak için gerekli olan tüm fonksiyonları bünyesinde barındırıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni cihazın en temel özelliği "aktif su sirkülasyonu" sistemidir. ixbt.com verilerine göre, bu teknoloji hazne içindeki suyun eşit şekilde ısınmasını sağlar. Genellikle termopotlarda suyun üst ve alt katmanları arasında sıcaklık farkı hissedilir, ancak Xiaomi mühendisleri bu sorunu çözdü. 30 dakika boyunca sıcak tutma modu açıkken, su katmanları arasındaki fark ±2°C seviyesini aşmıyor.

Akıllı kontrol ve hassas sıcaklık ayarları

Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L modelinin bir diğer avantajı ise esnekliğidir. Klasik termopotların aksine, bu cihazda sıcaklığı 1°C hassasiyetle ayarlama imkanı bulunmaktadır. Bu özellik, özellikle farklı çay demleme yöntemleri veya bebek maması hazırlarken oldukça kullanışlıdır. Kullanıcılar, ısıtma parametrelerini Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan belirleyebilirler.

Cihazın teknik özellikleri ve güvenliğine de özel önem verilmiş:

İç hazne, 316L sınıfı gıda tipi paslanmaz çelikten dikişsiz olarak üretilmiştir;

Suyla temas eden tüm parçalar yüksek kaliteli ekolojik malzemelerden yapılmıştır;

Elektron su seviyesi kontrol sistemi mevcuttur;

Gürültüyü azaltan özel bir çift katmanlı sistem kurulmuştur.

Tasarım açısından cihaz, Xiaomi markasına özgü minimalist tarzda tasarlanmış olup her türlü iç mekana uyum sağlar. Termopotun 5 litrelik hacmi, kalabalık aileler veya ofis çalışanları için oldukça uygundur. Ayrıca, cihazın iç haznesi çıkarılabilir şekilde tasarlanmıştır, bu da yıkama ve temizleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Fiyat konusuna gelecek olursak, cihazın Çin pazarındaki tavsiye edilen perakende satış fiyatı 699 yuan olarak belirlenmiş. Ancak, ilk sipariş verenler ve çeşitli sübvansiyonlar sayesinde alıcılar cihazı yaklaşık 83 dolar civarında satın alabilirler. Bu modelin önümüzdeki aylarda resmi veya paralel ithalat yoluyla Özbekistan pazarına girmesi bekleniyor, bu da akıllı ev teknolojisi tutkunları için harika bir haber.