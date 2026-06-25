Apple Ürün Fiyatları Arttı: Mac ve iPad Modelleri Önemli Ölçüde Pahalandı

Dünya pazarında yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve veri merkezlerine olan talebin artması beklenmedik sonuçlar doğurdu. Apple şirketi, bellek çipi kıtlığı nedeniyle Mac bilgisayarlarının ve iPad tabletlerinin fiyatlarını resmen artırma kararı aldı. Bloomberg'in haberine göre, bu değişiklikler şimdilik iPhone akıllı telefonlarını etkilemese de, yıl sonuna kadar durumun değişme ihtimali bulunuyor. Bunu Techcrunch.com bildiriyor .

Şirket temsilcilerinin CNBC kanalına yaptığı açıklamaya göre, tüketici elektroniği sektörü benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. Yapay zeka sistemleri için gerekli olan bellek cihazlarına olan talebin keskin artışı, bileşen fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Apple CEO'su Tim Cook da Wall Street Journal'a verdiği röportajda, fiyat artışlarının "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.

Mac ve iPad modellerindeki yeni fiyatlar

Yeni fiyat politikası neredeyse tüm dizüstü bilgisayarları ve tabletleri kapsadı. Özellikle MacBook serisindeki değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:

MacBook Air modelinin başlangıç fiyatı 1099 dolardan 1299 dolara yükseldi;

MacBook Pro artık 1699 dolar yerine 1999 dolardan satılıyor;

Profesyonel kullanıcılar için tasarlanan Mac Studio'nun fiyatı 1999 dolardan 2499 dolara çıktı;

Yeni MacBook Neo modeli ise 599 dolar yerine 699 dolar olarak belirlendi.

Tablet segmentinde de belirgin bir artış gözlemleniyor. iPad Air fiyatı 599 dolardan 749 dolara, iPad Pro ise 999 dolardan 1199 dolara yükseldi. Hatta en uygun fiyatlı iPad modeli (A16 çipli) artık 349 dolar değil, 449 dolar. iPad Mini fiyatı ise 100 dolar artarak 599 dolara ulaştı.

Diğer cihazlar ve iPhone'un geleceği

Fiyat artışları sadece bilgisayar ve tabletlerle sınırlı kalmadı. Apple, akıllı ev sistemleri ve aksesuarların fiyatlarını da yeniden gözden geçirdi. Standart HomePod 349 dolara (önceden 299$), HomePod Mini ve Apple TV cihazları ise 129 dolara (önceden 99$) yükseldi. Şirketin en pahalı ürünü olan Vision Pro başlığı ise artık 3699 dolar fiyatla sunuluyor.

Şu an için iPhone fiyatlarının değişmeden kalmasının nedeni, akıllı telefon üretiminde bellek çiplerinden ziyade ana işlemci kıtlığının daha fazla hissedilmesidir. Ancak analistler bunun geçici bir durum olduğunu belirtiyor. Counterpoint araştırma şirketinin verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde akıllı telefonlar için DRAM bellekler yüzde 50, NAND Flash bellekler ise yüzde 90'dan fazla pahalandı.

Özbekistan pazarı için bu değişikliklerin doğrudan etki yaratması bekleniyor. Apple ürünlerinin ağırlıklı olarak yurt dışından ithal edildiği göz önüne alındığında, resmi ve gayriresmi mağazalarda Mac ve iPad modellerinin fiyatları önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artabilir. Bu durum, tüketicileri satın alma yapmadan önce fiyatları yeniden analiz etmeye yöneltiyor.