Jose Mourinho 2026 Dünya Kupası favorilerini açıkladı ve Real Madrid yıldızlarına yenilgi diledi

Ünlü teknik direktör Jose Mourinho, verdiği son röportajda 2026 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na dair beklentilerini paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın favorilerini sıralarken, çalıştırdığı Real Madrid kulübü oyuncuları hakkında beklenmedik bir istekte bulundu. Ona göre, Madrid yıldızlarının milli takımlarıyla erkenden elenmesi, kulüp çıkarları açısından daha faydalı olabilir. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Şu anda Real Madrid'in dizginlerini ikinci kez eline alan Mourinho, Beast Mode On podcast'inde Adebayo Akinfenwa ile sohbet etti. Teknik direktör, vatanına olan güvenini gizlemedi. Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz milli takımını şampiyonluk için ana adaylardan biri olarak görüyor. Aynı zamanda, geleneksel olarak İngiltere milli takımından da büyük sonuçlar beklediğini vurguladı.

İngiltere ve Portekiz'in şansları

Mourinho, uzun yıllardır İngiltere milli takımının potansiyelini yüksek değerlendirdiğini söyledi. Ona göre, İngiltere Premier League dünyanın en güçlü futbolcularını barındırıyor ve bunun milli takım seviyesine de yansıması gerekiyor. "Her zaman İngiltere'nin şampiyon olabileceğini söylüyorum. Lampard, Gerrard, Terry ve Beckham gibi büyük bir nesil gördük. Mevcut kadro da çok güçlü, ancak genellikle penaltı serileri gibi küçük detaylar nedeniyle takılıyorlar", diye belirtti.

Ayrıca uzman, İngiliz basınının ve taraftarların baskısının futbolcular üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ekledi. Ona göre, İngiltere milli takımında her zaman iyi teknik direktörler vardı, ancak sorumluluk ve beklenti düzeyi oyuncuların özgürce hareket etmesini engelliyor. Buna rağmen, Jude Bellingham gibi genç yıldızların bu kez durumu değiştirebileceğine inanıyor.

Real Madrid yıldızları neden kaybetmeli?

Mourinho'nun en dikkat çekici görüşleri kendi kulübü oyuncularıyla ilgiliydi. Real Madrid kadrosunda Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi milli takımlarının liderleri top koşturuyor. Teknik direktör, bu yıldızların Dünya Kupası'ndan erkenden elenmesini istediğini açıkça itiraf etti. Bu durum ixbt.com yayını tarafından da dikkat çekici bulundu.

Bunun sebebi basit: kulüpteki sezon hazırlıkları ve futbolcuların fiziksel durumu. Eğer Madrid yıldızları turnuvanın final aşamalarına kadar ilerlerlerse, kulübe yorgun ve geç dönecekler. Bu da Real Madrid'in yeni sezon planlarına zarar verebilir. Mourinho için kulüp çıkarları ve futbolcuların sağlığı, milli takımların başarısından daha öncelikli.

Hatırlatalım, gelecek Dünya Kupası'nda birçok rekorun kırılması bekleniyor. Özellikle Cristiano Ronaldo altıncı kez Dünya Kupası'nda gol atarak tarihe geçti, Lionel Messi ise turnuva tarihinin en iyi golcüsü oldu. Böyle bir rekabet ortamında Mourinho'nun pragmatik yaklaşımının futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açması doğal.