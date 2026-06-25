Jose Mourinho Real Madrid'deki yıldız kadro temizliği haberlerine yanıt verdi

Real Madrid'in başına teknik direktör olarak geri dönen Jose Mourinho, takımın önde gelen futbolcularının satılacağı yönündeki söylentiler hakkında ilk kez resmi açıklamasını yaptı. Portekizli teknik adam, yeni projesi kapsamında kadroda radikal bir "temizlik" yapacağı yönündeki iddiaları reddederek, önceliğinin mevcut yıldızları korumak olduğunu belirtti. Goal.com'un haberine göre belirtildi.

Mourinho, Beast Mode On podcast'ine verdiği özel röportajda, basında çıkan haberlerden şaşkın olduğunu gizlemedi. Sözlerine göre, önceki teknik direktörler döneminde ortaya çıkan iç huzursuzluklar nedeniyle bazı yıldız futbolcuların transfer listesine konulacağı yönündeki konuşmalar asılsızdır. Teknik adamın 1 Temmuz'dan itibaren resmen göreve başlaması bekleniyor.

Yıldızlarla çalışma felsefesi

"Bu futbolcuları takımımda görmek istiyorum! En iyi oyuncularla çalışmak istiyorum. Şu anki görevim, takımı kenetlemek ve geçtiğimiz sezonlarda görülen sorunları çözmenin yolunu bulmaktır. Eğer ortalama oyuncularla sorun yaşıyorsanız, bu gerçek bir trajedidir. Büyük oyuncular ise her zaman büyük oyuncu olarak kalır", diye vurguladı Mourinho.

Real Madrid için 2025-26 sezonu beklendiği kadar başarılı geçmedi. Xabi Alonso'nun görevden ayrılmasının ardından takımı geçici olarak Alvaro Arbeloa yönetmişti. İspanya Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan "Kraliyet Kulübü", İspanya Kupası'nda Albasete'ye beklenmedik bir şekilde mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. İşte bu başarısızlıklar, takımda büyük değişiklikler yapılacağı yönündeki tartışmaları tetiklemişti.

Yeni transferler ve talepler

Mourinho'nun gelişiyle birlikte kulüp transfer piyasasında şimdiden hareketliliğe başladı. Kadroya Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi adaylar eklendi. Teknik adam, kendi oyun tarzına uygun oyuncuları seçerken oldukça seçici olduğunu gizlemiyor.

Oyuncu seçiminde nelere dikkat ettiği sorusuna Mourinho şöyle yanıt verdi: "Kalite arıyorum. Bazen insanlar bir futbolcunun tekniğinin harika ama fiziksel durumunun zayıf olduğunu söylerler. Bu, onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelir. Ya da futbolcu yetenekli ama istikrarsızdır; bunlar da büyük oyuncu sayılmaz".

Hatırlatalım, Jose Mourinho Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Bu, onun Madrid'e ikinci dönüşü; 2010-2013 yılları arasında takımla birlikte rekor puan toplayarak İspanya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in her zaman agresif ve sonuç odaklı oyunuyla tanınması, futbolseverler için bu atamayı daha da ilgi çekici kılıyor.