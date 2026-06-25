Nothing Phone (4b) tasarımı resmi olarak tanıtıldı: Görünümde neler değişti?

·35·Teknoloji
Nothing Phone (4b) tasarımı resmi olarak tanıtıldı: Görünümde neler değişti?

İngiliz Nothing markası, bir sonraki uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Nothing Phone (4b) modelinin resmi tasarımını duyurdu. Hindistan pazarında çıkış yapması beklenen bu cihaz, şirketin kendine özgü estetik vizyonunu sürdürerek orta segment temsilcileri arasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Cihazın tanıtım tarihi yaklaştıkça dış görünüşü hakkındaki tahminler artarken, bu haber teknoloji meraklıları için sürpriz oldu. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Nothing Phone (4b) tasarımı, Phone (4a) ve Phone (4a) Pro modellerinin karakteristik elementlerini birleştiriyor. Akıllı telefon, şirketin geleneksel şeffaf kasa stilini korusa da, bu kez şeffaflık sadece üst kısımdaki kamera bloğuna özgü. Daha önce Phone (4a) Pro modelinde kullanılan bu yaklaşım, cihaza daha kompakt ve modern bir görünüm kazandırıyor.

Glyph arayüzünün yeni versiyonu

Yeni modelde kullanıcıların aşina olduğu Glyph Interface sistemi biraz değişti. Eski cihazlardaki büyük boyutlu ışık panellerinin yerini, ilk kez Phone (4a) modelinde görülen Glyph Bar aldı. Bildirimler ve aramalar sırasında özgün görsel efektler sunan bu panel, Nothing markasının temel kimlik işaretidir. Resmi renderlarda akıllı telefon mavi renkte sergilenmiş olsa da, içeriden gelen bilgilere göre piyasaya siyah ve beyaz renk seçeneklerinin de sürülmesi bekleniyor.

Şu ana kadar şirket sadece arka panel tasarımını göstermekle yetindi. Ön panelin ve ekran çerçevelerinin ne kadar ince olduğu ise sır olarak tutuluyor. Bununla birlikte, Nothing markasının her zaman simetrik çerçevelere önem verdiği göz önüne alındığında, Phone (4b) modelinin de bu konuda kullanıcıları memnun etmesi muhtemel.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın teknik özellikleri henüz resmi olarak onaylanmasa da, Geekbench platformunda ortaya çıkan veriler bazı detayları açıkladı. Buna göre, Nothing Phone (4b), Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 işlemci ile donatılacak. Bu chipset, orta segment akıllı telefonlar için stabil çalışma ve enerji verimliliği sağlıyor.

Test sonuçlarına göre cihaz, tek çekirdek modunda 1088 puan, çok çekirdek modunda ise 3155 puan topladı. Ayrıca akıllı telefonun 8 GB RAM ve en güncel Android 16 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor. Bu da Nothing'in cihazlarını yazılım açısından da uzun süre destekleyeceği anlamına geliyor.

Özbekistan pazarında Nothing markalı ürünler, sıra dışı tasarımları sayesinde gençler arasında popülerleşiyor. Phone (4b) modelinin de uygun fiyatı ve markaya özgü "şeffaf" stiliyle rakiplerinden ayrılacağı şüphesiz. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatının resmi olarak açıklanması bekleniyor.

NothingAkıllı TelefonTeknolojiAndroid 16Qualcomm
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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