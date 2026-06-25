Carlo Ancelotti: «34 yaşındaki Neymar hâlâ bir çocuk tutkusuyla futbol oynuyor»

·58·Spor
Carlo Ancelotti: «34 yaşındaki Neymar hâlâ bir çocuk tutkusuyla futbol oynuyor»

Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası kapsamında İskoçya'ya karşı oynanan maçın ardından takımın yıldızı Neymar hakkında sıcak açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra kadroya dönen forvetin performansı ve futbola olan sonsuz sevgisi, deneyimli teknik adamı hayran bıraktı. Goal.com'un haberine göre.

Miami şehrindeki Hard Rock Stadium'da oynanan karşılaşmada Brezilya, 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Vinicius Junior'ın duble yaptığı, Matheus Cunha'nın ise bir gol attığı maçın 72. dakikasında Neymar sahaya girdi. Bu, efsanevi '10 numara' için üst üste dördüncü kez Dünya Kupası'nda yer alma fırsatı anlamına geliyordu.

Goal.com'un bildirdiğine göre Neymar, Ekim 2023'ten beri milli takım forması giymemişti. Tam 981 gün sonra yeniden 'sarı formayla' sahaya döndü. Carlo Ancelotti, futbolcunun rehabilitasyon sürecine profesyonel yaklaşımını ve fiziksel durumunu geri kazanmak için gösterdiği azmi özellikle takdir etti.

Neymar'ın dönüşü ve motivasyon meselesi

Ancelotti, maç sonrası basın toplantısında, «İyileşme sürecini çok ciddi ve profesyonel bir şekilde geçirdiği için sahaya çıkmayı hak etti» dedi. Teknik direktörün sözlerine göre Neymar, kariyerinin son aşamasında olsa bile, sahada tıpkı küçük bir çocuk gibi büyük bir tutkuyla mücadele ediyor.

İspanyol gazetecilerin Neymar'ın ek motivasyona ihtiyaç duyup duymadığı yönündeki sorusuna Ancelotti kesin bir yanıt verdi. Selecao formasıyla oynamanın her futbolcu için zaten büyük bir onur olduğunu ve ek bir teşvike gerek olmadığını belirtti. Neymar için futbolun sadece bir meslek değil, hayatın anlamı olduğunun her hareketinden belli olduğunu vurguladı.

İstatistiklere göre Neymar'ın Dünya Kupaları mirası oldukça etkileyici: Turnuva kapsamında şu ana kadar 8 gol ve 4 asist yaptı. İskoçya karşısında alınan galibiyet, Brezilya'yı C Grubu lideri olarak play-off aşamasına taşıdı.

Sıradaki rakip kim olacak?

Brezilya Milli Takımı şimdi Houston şehrine gidecek ve orada çeyrek final mücadelesine çıkacak. Bir sonraki aşamada rakiplerinin Hollanda, Japonya veya İsveç milli takımlarından biri olması bekleniyor. Ancelotti, turnuvanın belirleyici aşamasının başladığının ve rakip kim olursa olsun maçın oldukça zor geçeceğinin farkında.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Brezilya, hücumcu ve büyüleyici futbolunu sergilemeye devam ediyor. Neymar gibi deneyimli bir liderin dönüşünün, takımın iç atmosferine olumlu etki yapması ve kritik maçlarda galibiyet faktörü olması bekleniyor.

NeymarBrezilyaCarlo AncelottiFutbolDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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