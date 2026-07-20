Apple, Çin'in Qwen yapay zeka ekibini bünyesine kattı

·35·Teknoloji
Apple, Çin'in Qwen yapay zeka ekibini bünyesine kattı

ABD ile Çin arasındaki teknolojik rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde, Apple şirketi Apple Intelligence sistemini geliştirmek adına beklenmedik bir adım attı. Şirketin, Alibaba grubuna ait olan ve popüler Qwen yapay zeka modelini geliştiren mühendis ekibini işe aldığı ortaya çıktı. Bu hamle, Apple cihazlarının Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Tanınmış analist Robert Scoble'ın verilerine göre Apple, Qwen modelinin açık kaynaklı versiyonunu hazırlayan uzmanları bünyesine kattı. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da bu bilgi, Apple'ın Çinli teknoloji devleriyle iş birliğini genişletme konusundaki son planlarıyla tamamen örtüşüyor. Daha önce Apple, yapay zeka özelliklerini Çin'de yerelleştirmek amacıyla Alibaba modelleriyle entegrasyon konusunda anlaşmaya varmıştı.

Çin pazarı için özel çözümler

Apple Intelligence sistemi kapsamında Qwen modellerinin entegrasyonu, Çinli kullanıcılara metin ve görsel oluşturma ile karmaşık sorguları işleme imkanı tanıyacak. Bu süreç, küresel pazarda ChatGPT ile yapılan iş birliğine benzer şekilde işleyecek. Yani kullanıcılar, ayrı uygulamalara geçiş yapmadan doğrudan sistem içerisinde Alibaba'nın yeteneklerinden faydalanabilecekler.

Aynı zamanda güncellenen Siri sesli asistanı da önemli ölçüde akıllandı. Artık kullanıcı ekranındaki bağlamı anlayabiliyor ve kişisel verileri dikkate alarak işlemler gerçekleştirebiliyor. Örneğin Siri, ekrandaki görseli analiz ederek elde ettiği bilgilerle takvime etkinlik ekleyebilecek veya belirli bir kişiye mesaj gönderebilecek.

ixbt.com'un haberine göre Apple, sadece yazılım değil, donanım bileşenleri konusunda da Çin ile ilişkilerini derinleştiriyor. Şirket, Çin'de satılan cihazlar için yerel CXMT firmasından DRAM bellek yongaları ve YMTC firmasından NAND bellek modülleri satın alma olasılıklarını araştırıyor. Bu durum, ABD'nin bazı Çinli üreticilere yönelik uyguladığı kısıtlamalara rağmen gerçekleştiriliyor.

Siyasi riskler ve stratejik denge

Böylesi bir iş birliği, Apple için bazı siyasi riskleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle şirket yönetimi, ABD yetkilileriyle sürekli iletişim halinde kalarak Çin'den parça tedarikinde yaşanabilecek sorunları en aza indirmeye çalışıyor. Apple için Çin, hem büyük bir üretim merkezi hem de en önemli satış pazarlarından biri olmaya devam ediyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu haberler, Apple ürünlerinin bölgesel özelliklerinin nasıl değişeceğini takip etmek açısından önem taşıyor. Eğer Apple Intelligence uluslararası ölçekte farklı dilleri ve yerel modelleri desteklemeye başlarsa, bu durum gelecekte Orta Asya dahil diğer bölgeler için de özelleştirilmiş yapay zeka çözümlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

AppleÇinAlibabaQwenYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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