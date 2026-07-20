YouTube, yapay zeka ile oluşturulan düşük kaliteli içeriklere karşı mücadelesini güçlendirdi

·24·Teknoloji
YouTube, yapay zeka ile oluşturulan düşük kaliteli içeriklere karşı mücadelesini güçlendirdi

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, yapay zeka (AI) yardımıyla oluşturulan düşük kaliteli ve tekrarlayan videolara karşı yeni kısıtlamalar getirdi. Şirket, para kazanma politikasına açıklık getirerek, kâr amacıyla toplu olarak üretilen "AI-slop" (düşük kaliteli dijital ürün) içeriklere son vereceğini duyurdu. Bu adım, platformdaki içerik kalitesini korumayı ve reklamverenlerin güvenini sağlamayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

YouTube İş Ortağı Programı (YPP) kapsamında artık "gerçek olmayan içerik" kavramı daha da genişletildi. Bu güncellemeye göre, yapay zeka yardımıyla oluşturulan ancak hiçbir yaratıcı değer taşımayan videolar artık reklamlar üzerinden gelir getirmeyecek. Bu değişikliklerin, özellikle içerik çiftlikleri yani sadece izlenme sayısı ve gelir için oluşturulan kanalların faaliyetlerine ciddi bir darbe vurması bekleniyor.

Yasaklanan içerik kategorileri

YouTube uzmanları, para kazanamayacak gerçek olmayan içerikleri üç ana kategoriye ayırdı:

  • Genel, tekrarlayan veya şablon tabanlı videolar. Buna, yapay zeka veya CGI yardımıyla aynı tarzda, neredeyse hiç değişiklik yapılmadan toplu olarak üretilen videolar dahildir;
  • Rahatsız edici veya psikolojik olarak olumsuz etkileyen içerikler;
  • Sağlık ve finans gibi hassas konularda yapay zeka karakterleri (avatar) tarafından sunulan bilgiler.
Şirketin Güven ve Güvenlikten Sorumlu Başkanı Matt Halprin, Creator Insider kanalına verdiği röportajda, yapay zekanın yaratıcılığı artırabileceğini ancak aynı ve sıkıcı videoları çoğaltma aracı haline gelmemesi gerektiğini vurguladı. Halprin'e göre, eğer eğitim videoları veya dersler platformda zaten mevcut olan bilgileri sadece tekrarlıyorsa ve özgünlük içermiyorsa, bu tür videolar da kısıtlamaya tabi tutulabilir.

YouTube şu anda geleneksel televizyon ve Netflix gibi yayın devleriyle reklam pazarı için kıyasıya bir rekabet içinde. Google bünyesindeki bu platform, günlük izlenme sayısı bakımından Netflix'i geride bırakmışken, platformun düşük kaliteli AI videolarıyla dolması finansal çıkarlarına ve itibarına zarar verebilir.

Özbekistanlı içerik üreticileri için de bu haber büyük önem taşıyor. Son zamanlarda Özbek segmentinde de yapay zeka sesi ve görüntüleri yardımıyla hazırlanan, birbirini tekrarlayan gerçekler veya tavsiyelerle dolu videolar çoğaldı. Yeni kurallar, bu tür kanalların gelir elde etme imkanını kısıtlayarak yazarları daha özgün ve kaliteli ürünler yaratmaya teşvik edecek.

Özetle YouTube, yapay zekadan tamamen vazgeçmiyor; aksine, onu yaratıcı bir araç olarak kullanmayı destekliyor. Ancak teknolojiyi sadece bir "video fabrikası"na dönüştürüp kullanıcıları sıkıcı ve faydasız bilgilerle boğma girişimleri artık karşılık bulmayacak.

YouTubeYapay ZekaMonetizasyonGoogleTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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