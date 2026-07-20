Wink çevrim içi sineması Orta Asya pazarına girdi: Tacikistan ilk durak oldu

Rusya'nın en büyük streaming platformlarından biri olan Wink çevrim içi sineması, Tacikistan pazarında faaliyetlerine başladı. Bu adım, platformun Orta Asya bölgesindeki varlığını genişletme stratejisinin önemli bir parçası olup, bölgede yasal içeriğe olan talebin arttığını göstermektedir. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirilmektedir.

"Rostelekom" basın servisine göre, Wink projesinin Tacikistan'daki ilk ortağı "MegaFon Tajikistan" mobil operatörü oldu. Bu iş birliği kapsamında, iletişim operatörü aboneleri video servis aboneliğinden özel avantajlı koşullarla yararlanma imkanına sahip oldular. Bu tür entegrasyonlar, yeni pazarlara girişte kitleye daha hızlı ulaşmanın etkili bir yoludur.

Zengin içerik ve özel projeler

Tacikistanlı kullanıcılar için 35 binden fazla film, dizi ve çizgi film kütüphanesi açıldı. Platformun temel avantajı olarak Wink Originals serisine ait özel projeler öne çıkıyor. Bunlar arasında son yıllarda büyük ses getiren ve bölgemizde de popüler olan şu diziler yer alıyor:

"Slovo patsana. Krov na asfalte"

"Fisher"

"Kombinatsiya"

"Balet"

"Trudnie podrostki"

Wink temsilcileri, Orta Asya ülkelerinde lisanslı video servislerine olan ilginin istikrarlı bir şekilde arttığını belirtiyor. Bu nedenle şirket, bölgedeki diğer büyük telekom operatörleriyle de iş birliğini sürdürmeyi planlıyor. Bu durum, gelecekte servisin Özbekistan gibi komşu ülkelerin pazarına girme olasılığını da dışlamıyor.

Tacikistan, Wink'in resmi olarak faaliyete başladığı üçüncü BDT ülkesi oldu. Bilgi olarak, bu çevrim içi sinema 2022'den beri Ermenistan'da ve 2025 başından beri Belarus'ta hizmet vermektedir. Platformun genişlemesinin bölgedeki rekabet ortamını canlandırması bekleniyor.

Şu anda Orta Asya streaming pazarı hızlı bir gelişim aşamasındadır. Yerel ve uluslararası platformlar arasındaki rekabet, kullanıcılar için kaliteli ve yerelleştirilmiş içeriğin artmasına hizmet etmektedir. Wink gibi büyük oyuncuların pazara girişi, fikri mülkiyetin korunması ve korsanlıkla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.