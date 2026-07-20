NVIDIA hakimiyetine karşı yeni bir adım: Infinity girişimi 15 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka altyapısı üzerine çalışan Infinity girişimi, yeni finansman turunda 15 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Şirketin toplam değerlemesi 100 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Touring Capital ve Principal VC gibi büyük fonların yanı sıra OpenAI ve Anthropic şirketlerinin önde gelen araştırmacıları da bu projeye yatırım yaptı. Bu durum, projenin teknolojik açıdan ne kadar umut verici olduğunu gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Infinity girişiminin temel amacı, yapay zeka modellerinin farklı çiplerde çalışmasını kolaylaştıran yazılımlar geliştirmektir. Günümüzde NVIDIA şirketinin pazardaki mutlak hakimiyeti, sadece güçlü çiplerinden değil, aynı zamanda CUDA (Compute Unified Device Architecture) yazılım platformundan da kaynaklanmaktadır. CUDA, geliştiricilerin uygulamalarını Python gibi popüler dillerde yazmalarına ve bunları NVIDIA grafik işlemcilerinde (GPU) sorunsuz bir şekilde çalıştırmalarına olanak tanır.

CUDA sistemine evrensel bir alternatif

Şu anda PyTorch ve TensorFlow gibi en büyük yapay zeka çerçeveleri, özellikle NVIDIA çipleri için optimize edilmiştir. Küçük girişimler ve araştırmacılar için uygulamalarını diğer çip türlerine uyarlamak —yani düşük seviyeli çekirdekler (kernels) yazmak— oldukça karmaşık ve maliyetli bir süreçtir. Infinity tam olarak bu sorunu çözmeyi, yani her türlü çipte (SRAM, GPU veya akıllı telefon çipleri) çalışabilen evrensel bir çıkarım (inference) kütüphanesi oluşturmayı hedefliyor.

Şirketin kurucusu Jeremy Nixon, daha önce Google Brain'de araştırmacı olarak görev yapmıştır. Nixon'a göre, Infinity tarafından geliştirilen Ignition adlı araştırma ajanı, insan müdahalesi olmadan düşük seviyeli kodları yazma, test etme ve hataları düzeltme yeteneğine sahiptir. Bu sistem kendi kendini optimize eder; yani donanımın ne kadar hızlı çalıştığını ölçer ve performansı artırmak için kodu otomatik olarak yeniden yazar.

Verimlilik ve pazara etkisi

Infinity tarafından sunulan çözümler, insan emeğinden önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Örneğin, şirketin yaptığı araştırmalardan birinde, aylar hatta yıllar sürebilecek kod yazma süreci, bu ajan sayesinde birkaç saat veya gün içinde tamamlandı. Girişim şu anda D-Matrix gibi çip üreticileriyle iş birliği yapıyor ve diğer büyük bulut platformlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Şirketin finansal modeli de oldukça özgün: Müşterilerden önceden lisans ücreti talep etmiyor. Bunun yerine Infinity, elde edilen performans artışından ve tasarruf edilen maliyetlerden belirli bir pay alıyor. Bu durum, müşterilerin teknolojiyi denerken karşılaştıkları finansal riskleri azaltıyor. Şirkette şu anda 26 yüksek nitelikli mühendis ve tasarımcı görev yapıyor.

Yapay zeka teknolojilerine ilginin arttığı bir dönemde, bu tür evrensel çözümler yerel geliştiricilerin NVIDIA çiplerine olan bağımlılığını azaltabilir ve daha uygun maliyetli donanımlardan verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlayabilir. TechCrunch'a göre, bu tür projeler gelecekte AI altyapısını demokratikleştirmeye hizmet edecektir.