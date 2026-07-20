Adobe, yapay zeka destekli fotoğraf eleştirisi yapan yeni uygulamasını tanıttı

Adobe, deneysel Project Indigo projesi kapsamında iOS kullanıcılarına yönelik kamera uygulamasını güncelledi. Artık bu uygulama sadece fotoğraf çekmekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka (AI) yardımıyla çekilen kareyi analiz ederek kalitesi hakkında profesyonel tavsiyeler veriyor. Bu teknoloji, amatör fotoğrafçıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan sanal bir eğitmen görevi görüyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Geçen yıl kullanıma sunulan Project Indigo uygulaması, başlangıçta profesyonel kontrol öğeleri ve yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma işlevleriyle tanınıyordu. Yeni sürümde ise büyük dil modelleri (LLM) tabanlı çalışan sistem; fotoğrafın kompozisyonunu, aydınlatmasını ve renk gamını değerlendiriyor. Bu projeye, Google Pixel akıllı telefonlarının kamerasını geliştiren ünlü uzman Marc Levoy liderlik ediyor.

Kare analizi ve akıllı tavsiyeler

Uygulamanın en önemli yeniliği, fotoğrafları eleştirel bir gözle inceleme işlevidir. Sistem, karenin duygusal etkisi ve teknik yönleri hakkında "profesyonel" görüş bildiriyor. Örneğin, kullanıcıya kareyi nasıl daha iyi kırpacağı (framing), pozometreyi nasıl değiştireceği veya objektif görüşündeki gereksiz nesneleri nasıl kaldıracağı konusunda net talimatlar veriyor.

Marc Levoy, çoğu üretken AI aracının metin komutları (prompt) ile çalıştığını, ancak mükemmel sonuca ulaşmak için doğru komutu bulmanın genellikle zorluk yarattığını belirtiyor. Bu nedenle Project Indigo'da kullanıcının karmaşık komutlar yazmasına gerek yok; tüm işlemler hazır düğmeler ve deterministik algoritmalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Nesne kaldırmada yeni seviye

Apple Photos veya Google Photos gibi geleneksel düzenleme uygulamalarında gereksiz bir nesneyi kaldırmak için onu manuel olarak seçmek gerekir. Adobe'nin sunduğu yeni teknoloji ise kareyi otomatik olarak analiz ederek rahatsız edici unsurları kendi tespit ediyor. Kullanıcı, özel anahtarlar (toggle) yardımıyla şunları anında yok edebiliyor:

Arka plandaki rastgele insanlar;

Elektrik telleri ve direkler;

Çöp kutuları ve sokak atıkları;

Engeller ve çitler;

Kareye giren taşıtlar.

ixbt.com'un verilerine göre, sistemin çalışma kalitesi şaşırtıcı derecede yüksek. Nesneler silindikten sonra karede hiçbir yapay iz veya artefakt kalmıyor. Ayrıca uygulama, mevcut fotoğrafın Adobe Lightroom yardımıyla nasıl daha çekici hale getirilebileceği konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.

Bu işlevler şu anda test aşamasında olsa da, Adobe'nin gelecekteki ana ürünleri için temel oluşturuyor. Mobil fotoğrafçılık meraklıları için bu teknolojinin, kare üzerinde çalışma kültürünü yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.