WordPress sisteminde ciddi açık: Milyonlarca site hacker saldırısı altında

·29·Teknoloji
WordPress sisteminde ciddi açık: Milyonlarca site hacker saldırısı altında

Dünya genelinde milyonlarca web kaynağının temelini oluşturan WordPress içerik yönetim sisteminde (CMS) son derece tehlikeli güvenlik açıkları tespit edildi. Siber güvenlik uzmanları, hackerların bu sistemin eski sürümlerini kullanan sitelere yönelik toplu saldırılar başlattığı konusunda uyarıda bulundu. Söz konusu sorun sadece kişisel blogları değil, büyük kurumsal portalların güvenliğini de ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Geçtiğimiz hafta WordPress geliştiricileri, iki kritik güvenlik açığını gideren bir güncelleme yayınladı ve tüm kullanıcıları yazılımı “derhal” güncellemeye çağırdı. Durumun ciddiyeti nedeniyle sistem yöneticileri, mümkün olan tüm sitelerde zorunlu otomatik güncelleme modunu devreye aldı. Ancak birçok site hala risk altında kalmaya devam ediyor.

Risk boyutu ve WP2Shell tehdidi

Patchstack, Hexastrike ve WatchTowr gibi siber güvenlik şirketleri, hackerların bu açıklardan yararlanarak korumasız sitelerin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini doğruladı. TechCrunch'ın haberine göre, özellikle 6.9.0 ile 6.9.4 arası ve 7.0.0 ile 7.0.1 arası sürümler en zayıf noktalar olarak kabul ediliyor. Araştırmacı Adam Kues tarafından keşfedilen ve “WP2Shell” olarak adlandırılan hata, hackerların uzaktan site yönetimini ele geçirmesine olanak tanıyor.

Siber güvenlik danışmanı Daniel Card tarafından yapılan analizlere göre, internetteki WordPress sitelerinin yaklaşık yüzde 15'i hala güncellenmemiş durumda. Bu oran toplam site sayısına oranlandığında, dünya genelinde yaklaşık 90 milyon kaynağın hackerlar için “açık kapı” olduğu görülüyor. Resmi istatistiklere göre, eski sürümleri kullanan site sayısı 400 milyonu bile aşabilir.

Özbekistan segmentindeki birçok haber sitesinin ve ticari kuruluşun sayfalarının da WordPress platformu üzerinde oluşturulduğunu düşünürsek, yerel BT uzmanları için de bir uyarı zili çalıyor. Site güvenliğini sağlamak için şu önlemlerin alınması tavsiye ediliyor:

  • WordPress çekirdeğini en son güvenli sürüme güncellemek;
  • Tüm eklentileri ve temaları (themes) kontrol edip güncellemek;
  • Cloudflare gibi koruma hizmetlerinden ve web güvenlik duvarlarından (WAF) yararlanmak;
  • Yönetici paneline giriş için iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirmek.
Şimdilik WordPress projesinin arkasındaki Automattic şirketi durumla ilgili ek bir resmi açıklama yapmadı. Uzmanlar, Cloudflare gibi servislerin birçok saldırıyı engellediğini, ancak en güvenilir yolun yine de sistemi manuel veya otomatik olarak güncellemek olduğunu vurguluyor. Aksi takdirde, hackerlar siteye zararlı kodlar yerleştirebilir veya kullanıcıların kişisel verilerini çalabilir.

WordPressSiber GüvenlikHackerlarTeknolojiİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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