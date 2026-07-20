ABD sağlık sistemine hizmet veren Craneware şirketi siber saldırıya uğradı

ABD'deki binlerce hastane ve eczaneye yazılım sağlayan İngiliz Craneware şirketi, büyük bir siber saldırıya uğradığını duyurdu. Şirket sistemlerinden müşterilere ve çalışanlara ait çok büyük miktarda veri çalındı. Bu olay, Amerikan sağlık sisteminde teknolojik güvenlik konusunun ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Londra Borsası'na sunulan resmi rapora göre, bilgisayar korsanları sistemden çıkarıldı ancak olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Craneware, ABD'deki sağlık kuruluşları için faturalandırma ve billing hizmetleri sunan önde gelen sağlayıcılardan biridir. Bu nedenle, çalınan veriler arasında hastaların kişisel ve tıbbi kayıtlarının bulunma olasılığı yüksektir.

Şirket, şu ana kadar tam olarak ne kadar ve ne tür verilerin çalındığına dair net bir açıklama yapmadı. Sadece çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının belirli bir yüzdesine ait kayıtların korsanların eline geçtiği doğrulandı. TechCrunch'ın haberine göre, Craneware 2021 yılında Sentry şirketini satın aldıktan sonra, onun veritabanındaki 147 milyondan fazla hastaya ait yirmi yıllık arşiv verilerine de sahip olmuştu.

Sağlık sektörüne yönelik sistematik saldırılar

Craneware CEO'su Keith Neilson, şu ana kadar korsanlar tarafından herhangi bir fidye talebi gelip gelmediğiyle ilgili soruları yanıtlamadı. Uzmanlara göre, bu tür saldırılar genellikle şirketi büyük miktarda fidye ödemeye zorlamak veya çalınan verileri karaborsada satmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu durum, son aylarda ABD sağlık sektörüne hizmet veren teknoloji devlerine yapılan ardışık saldırıların bir parçasıdır. Bilgisayar korsanları doğrudan hastanelere değil, onlara faturalandırma ve veri işleme hizmeti veren dış kaynaklı (outsourcing) şirketlere saldırarak milyonlarca insanın kişisel verilerine daha kolay ulaşmaktadır.

Son bir yıl içinde bu alanda bir dizi büyük veri hırsızlığı kaydedildi:

Mart ayında TriZetto şirketi, 3,4 milyondan fazla kişinin verilerinin çalındığını doğruladı;

CareCloud devi, elektronik sağlık kayıtları veritabanının ihlal edildiğine dair rapor verdi;

Geçen yılın Temmuz ayında Episource şirketi, 5,4 milyon kullanıcısını veri sızıntısı konusunda uyardı.

Craneware gibi şirketler, tıbbi hizmetler için ödemelerin oluşturulmasında önemli bir halkadır. Eğer bu tür sistemler devre dışı kalırsa veya veriler bloke edilirse, bu sadece finansal kayıplara değil, aynı zamanda hastanelerde hasta hizmet süreçlerinin durmasına da neden olabilir. Şu anda siber güvenlik uzmanları, çalınan verilerin yayılmasını önlemek için önlemler alıyor.