Volkswagen akıllı teknolojilerle donatılmış yeni elektrikli bisikletini tanıttı

Alman otomotiv devi Volkswagen, kentsel ulaşım ekosistemini kökten değiştirmeye karar verdi. Şirket, n+ markasıyla iş birliği yaparak yeni nesil elektrikli bisikletlerini sergiledi. Bu projenin temel amacı, iki tekerlekli ulaşım araçlarını modern otomobiller kadar güvenli ve teknolojik açıdan mükemmel hale getirmektir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği Smart View sistemidir. ixbt.com'un verilerine göre bu sistem, bir arka görüş kamerası ve özel bir radar içermektedir. Gidona monte edilen dijital panel sayesinde bisikletçi, arkadan gelen araçları görebilmektedir. Eğer arkadan bir araç hızla yaklaşıyorsa, sistem sürücüyü uyarır; bu da yolda arkaya bakmadan hareket etme imkanı sağlar.

Otomobil seviyesinde güvenlik ve aydınlatma sistemi

Volkswagen mühendisleri, bisikletin aydınlatma sistemine de özel bir önem verdi. Bisiklet kadrosuna entegre edilen LED ışıklar, gündüz sürüş farları görevini görür. Fren yapıldığında otomatik olarak kırmızı renkte yanar, dönüş sırasında ise sarı renkli sinyaller devreye girer. Bu sistem, otomobillerdeki stop lambaları ve sinyal göstergeleriyle aynı prensipte çalışır.

Ayrıca Volkswagen, yeni ekosistem kapsamında "akıllı" bir kask da geliştirdi. Bu aksesuar, bisikletin aydınlatma sistemiyle senkronize bir şekilde çalışır. En önemlisi, kask kaza algılama özelliğine sahiptir. Ciddi bir çarpışma meydana gelirse, cihaz otomatik olarak önceden belirlenmiş kişilere mesaj ve koordinatları gönderir.

Teknolojik yenilikler bununla sınırlı değil. Setin bir parçası olan akıllı gözlükler, kamera ve radarla bağlantılı çalışır. Gözlükler, bisikletçinin görüş alanına navigasyon verilerini ve trafikle ilgili önemli uyarıları yansıtır. Bu teknolojinin, askeri havacılık mühendislerinin çalışmalarına dayandığı belirtiliyor.

Bisiklet altyapısının gelişmekte olduğu bölgeler için bu tür teknolojiler oldukça önemlidir. Güvenlik seviyesinin artması ve otomobillere özgü fonksiyonların entegre edilmesi, elektrikli bisikletlerin sadece eğlence amaçlı değil, ana ulaşım aracı olarak da yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.