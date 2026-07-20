Uzaya yük taşıma maliyeti hızla düşüyor: 2040 yılına kadar 300 dolara gerileyecek

·3·Teknoloji
Uzaya yük taşıma maliyeti hızla düşüyor: 2040 yılına kadar 300 dolara gerileyecek

İnsanlığın uzayı keşfetme kapasitesi yeni bir aşamaya geçiyor. Torino Politeknik Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni analizler, yörüngeye yük taşıma maliyetlerinin son 65 yılda yüzde 96 oranında azaldığını gösteriyor. Eğer bu eğilim devam ederse, 2040 yılına kadar uzaya bir kilogram yük göndermenin maliyeti sadece 300 dolar olabilir. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Araştırma kapsamında 1960 ile 2025 yılları arasında gerçekleştirilen 4405 roket fırlatması analiz edildi. Çalışmada ABD, Rusya, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya ve diğer birçok ülke tarafından geliştirilen 330'dan fazla roket türüne ait veriler toplandı. Ixbt.com verilerine göre, 1960 yılında bir kilogram yükü yörüngeye çıkarmanın maliyeti bugünkü para değeriyle 87.023 dolar iken, 2025 yılına gelindiğinde bu rakam 3.868 dolara kadar düştü.

Bilim insanları, önceki hesaplamalarda sadece roket maliyetlerinin dikkate alındığını, ancak yeni yaklaşımda her bir roketin tüm hizmet ömrü boyunca ne kadar faydalı yük taşıdığının hesaplandığını belirtiyor. Bu durum, uzay endüstrisindeki ekonomik verimliliğin daha doğru değerlendirilmesini sağladı. Uzay sektörünün maliyetleri düşürme konusunda güneş paneli teknolojisinden bile daha hızlı geliştiği ortaya çıktı.

New Space dönemi ve teknolojik devrim

Fiyatlardaki bu keskin düşüşün temel nedeni olarak, sektörün devletler arası yarıştan ticari bir modele, yani New Space dönemine geçmesi gösteriliyor. Özellikle Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketinin Falcon 9 roketleri bu konuda bir dönüm noktası oldu. Birinci aşama roketlerinin tekrar kullanılabilir olması, maliyetlerin birkaç kat azalmasını sağladı.

Araştırmacıların tahminlerine göre, 2030 yılına kadar bir kilogram yükü yörüngeye ulaştırmanın maliyeti ortalama 1600 dolara, 2040 yılına kadar ise 300 dolara kadar düşebilir. Bu durum, uzayda özel laboratuvarlar kurmak, uydu ağlarını genişletmek ve hatta gezegenler arası lojistiği başlatmak için yeni kapılar açıyor.

İlerlemenin önündeki engeller

Ancak uzmanlar, bu denli hızlı bir ucuzlamanın garanti edilmediği konusunda uyarıyor. Gelecekteki fiyatları bir dizi olumsuz faktör etkileyebilir:

  • Uzaydaki enkaz miktarının artması ve uçuş güvenliğine yönelik tehditler;
  • SpaceX şirketinin pazardaki tekeli (şu anda dünya genelindeki toplam yükün yüzde 75'i bu şirkete aittir);
  • Jeopolitik gerilimler nedeniyle devletlerin ucuz ticari çözümlerden vazgeçip daha pahalı ulusal projelere odaklanması.
Sonuç olarak, uzay endüstrisi tarihinin en önemli aşamalarından birini yaşıyor. Uzun vadeli tahminler temkinli karşılansa da genel eğilim net: uzay giderek yakınlaşıyor ve kullanım maliyeti düzenli olarak düşmeye devam edecek. Bu durum, gelişmekte olan ülkeler için de gelecekte kendi uzay programlarını hayata geçirmeleri adına büyük fırsatlar yaratıyor.

UzaySpaceXTeknolojiRoketBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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