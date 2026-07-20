Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, bir sonraki uzay görevini gerçekleştirirken teknik sorunlarla karşılaştı. Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılması planlanan Falcon 9 roketinin uçuşu, motorlar ateşlendikten sonra kalkışa saniyeler kala otomatik olarak durduruldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bu görev kapsamında yörüngeye 24 yeni Starlink uydusunun yerleştirilmesi planlanıyordu. ixbt.com'un haberine göre, Starlink 17-39 görevi için tasarlanan roketin birinci aşamasındaki dokuz Merlin motorunun tamamı ateşlenmiş olmasına rağmen, sistemdeki otomasyon beklenmedik bir şekilde uçuşu iptal etme komutu verdi.

Teknik arızalar ve güvenlik önlemleri

Henüz SpaceX uzmanları uçuşun neden durdurulduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı. Genellikle bu tür durumlar, roketin yerleşik bilgisayarları sensörlerden birinde normalden bir sapma tespit ettiğinde meydana gelir. Şirket, Starship programının aksine, Falcon 9 ile ilgili bu tür küçük arızaların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmiyor.

Dikkat çekici olan nokta, bunun son bir hafta içinde SpaceX operasyonlarında gözlemlenen ikinci vaka olmasıdır. Daha önce Starship projesinin 13. test uçuşu da benzer bir senaryoyla, yani motorlar ateşlendikten sonra son saniyelerde durdurulmuştu. Bu durum, şirketin uçuş güvenliğine son derece ciddi yaklaştığını gösteriyor.

Starlink projesi, Özbekistan gibi geniş bir coğrafyaya sahip ülkeler için de stratejik öneme sahip olabilir. Şu anda dünyanın birçok ücra bölgesine yüksek hızlı internet sağlayan bu ağın genişlemesi, küresel dijital iletişim kalitesinin artmasına hizmet edecektir. Bu nedenle, her başarılı veya başarısız fırlatma, sektör uzmanlarının odak noktasında yer alıyor.

Uzmanlara göre, Falcon 9 gibi tekrar kullanılabilir roketler için bu tür duraksamalar normal kabul ediliyor. Roketin birinci aşaması, kendi kaynaklarını korumak ve pahalı ekipmanı muhafaza etmek amacıyla her türlü şüpheli durumda uçuşu durduracak şekilde programlanmıştır. Önümüzdeki saatlerde SpaceX mühendislerinin tüm sistemleri yeniden gözden geçirerek yeni bir fırlatma zamanı belirlemesi bekleniyor.