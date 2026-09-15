Çin'de bir kadın eski sevgilisinden "intikam" almak için evine 1 ton soğan gönderdi, ancak genç adam...

·63·Dünya
Çin'de bir kadın eski sevgilisinden "intikam" almak için evine 1 ton soğan gönderdi, ancak genç adam...

Çin'in Shandong eyaletinde bir kadın, ayrılığın ardından eski sevgilisine tam 1 ton soğan göndererek sıra dışı bir "intikam" aldı. Üç gün boyunca ağladığını söyleyen kadın, eski sevgilisinin de aynı durumu yaşamasını istediğini belirtti.

"Ben üç gün ağladım, şimdi sıra sende"

Kadın, insanları gözyaşlarına boğmasıyla bilinen soğanı özellikle seçti ve 1000 kilogram kırmızı soğan siparişi verdi.

Teslimat günü eski sevgilisinin evinin önünde beklenmedik bir manzara oluştu. Çuval çuval soğan giriş yolunu kapattı.

Soğanlara kısa bir not da iliştirilmişti:

"Ben üç gün ağladım; şimdi sıra sende".

Olayı gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıları güldürdü. Kadının amacı, eski sevgilisini soğan yüzünden gözyaşı dökmeye zorlamaktı. Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti.

Haberlere göre adam, soğanları kullanmak yerine yaklaşık 140 dolara sattı. Böylece eski sevgilisini ağlatmayı planlayan kadının planı, tam tersine gence kazanç sağladı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu olayı esprili bir dille "en çok gözyaşına sebep olması gerekirken paraya dönüşen intikam" olarak nitelendiriyor.

ShandongSoğan İntikamıEski SevgiliSosyal MedyaViral
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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