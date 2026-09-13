Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)

·40·Teknoloji
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)

Sualtında hareket eden bir balığa bakarken, onun canlı olmadığını anlamak giderek zorlaşıyor. Çin'de sergilenen yeni bionik robot balık, doğal balık hareketlerini taklit etmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

İşin en ilginç yanı, bu teknolojinin basit bir robot oyuncak olmamasıdır. Uzmanlar bu tür cihazların gelecekte sualtı ortamını izleme, inceleme ve insanlar için zorlu olan görevleri yerine getirme potansiyelini araştırmaktadır.

Robot neden sıradan cihazlardan farklı?

Geleneksel sualtı robotlarının çoğu pervane tahrik sistemlerini kullanır. Bionik robot balık ise doğanın milyonlarca yıllık "mühendislik çözümünü" kopyalar; yani balığın gövde ve yüzgeç hareketlerini taklit eder.

Bu yaklaşım, robotun suda daha yumuşak, esnek ve manevra kabiliyeti yüksek bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Bilimsel araştırmalar, balık benzeri hareket sistemlerinin geleneksel pervane tahrikine kıyasla daha yüksek manevra kabiliyeti ve verimlilik sunabileceğini belirtmektedir.

Yapay zeka robota nasıl "yardımcı oluyor"?

Bu teknolojinin en önemli yönlerinden biri, hareketin sadece önceden verilmiş komutlara göre değil, çevreye uyum sağlayarak gerçekleştirilmesidir.

Modern robot balıklarda sensörler, kontrol algoritmaları ve makine öğrenimi yöntemleri birleştirilmektedir. Örneğin, Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen yumuşak robot balık, çevredeki değişimleri algılayıp yüzme modunu ayarlayabilen bir sistemle donatılmıştır.

Bu nedenle gelecekte bu tür robotlar; sualtındaki engelleri tespit etme, yön değiştirme ve karmaşık ortamlarda hareket etme gibi görevleri daha bağımsız bir şekilde yerine getirebilir.

«Canlı balık» gibi görünmesi sadece bir tasarım değil

Robotun gerçek bir balığa benzetilmesi sadece dış görünüş için yapılmamıştır.

Doğal balık gövdesinin şekli, kuyruk hareketi ve yüzgeçlerin kullanımı, suda hareket etmenin en verimli yollarından biridir. Bu yüzden mühendisler, doğadaki bu mekanizmaları robotik sistemlere aktarmaya çalışmaktadır.

Bazı yeni nesil robot balıklar, dar ve karmaşık sualtı bölgelerinde hareket edebilmek için özel olarak uyarlanmaktadır.

Gelecekte nerede çalışabilirler?

Bu tür teknolojilerin en gerçekçi kullanım alanlarından biri, sualtı denetimi ve izlemedir.

Çin'deki 2026 Robotlar Konferansı'nda sergilenen bionik robot balıklardan birinin, sualtı nesnelerini incelemek ve tehlikeli koşullarda insan emeğini azaltmak amacıyla geliştirildiği belirtildi. Cihazda engelleri tespit etmeyi sağlayan bir sensör sistemi de bulunmaktadır.

Bu tür cihazlar gelecekte:

  • sualtı tesislerini denetleme;

  • boru hatlarını ve altyapıyı izleme;

  • bilimsel araştırmalar yürütme;

  • su ortamını izleme;

  • insanlar için elverişsiz yerlerde veri toplama

gibi görevlerde kullanılabilir.

En ilginç nokta: Robotlar giderek daha «canlı» hareket ediyor

Robotikteki yeni eğilim, mühendislerin sadece metal yapılar üretmekle sınırlı kalmamasıdır. Doğadaki en verimli hareket mekanizmalarını inceleyerek bunları yapay sistemlere aktarmaktadırlar.

Balıklar, vatozlar ve hatta köpekbalıklarının hareketlerinden ilham alan robotlar üzerinde araştırmalar devam etmektedir. 2026 yılında yayımlanan çalışmalar, bionik sualtı robotlarında esnek yapılar, sensörler ve otonom kontrolü birleştirmeye yönelik ilginin arttığını göstermektedir.

Denizdeki «sıradan balık» aslında bir robot olabilir

Bugün bu teknoloji büyük ölçüde deney ve araştırma aşamasındadır. Ancak robot balıkların dış görünüşü, hareket kabiliyeti ve çevreye uyum sağlama yetenekleri geliştikçe, sualtı robotlarına dair algı da değişebilir.

Belki de yakın gelecekte, sualtında hareket eden her bir «balığın» canlı olup olmadığını ayırt etmek eskisi kadar kolay olmayacak.

Sualtı robotik teknolojisinin geleceği giderek doğaya benzemektedir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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