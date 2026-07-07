Online perakendeci Samokat robot kuryelerle teslimatı test ediyor

·42·Teknoloji
Online perakendeci Samokat robot kuryelerle teslimatı test ediyor

Rusya'nın büyük online perakendecilerinden biri olan Samokat servisi, faaliyetlerinde yeni bir aşamaya geçti. Şirket, siparişleri müşterilere ulaştırmak için özel robot kuryeleri test etmeye başladı. Bu teknolojik yeniliğin sadece lojistik süreçlerini otomatikleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda hizmet maliyetlerini düşürmesi de bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni proje kapsamında robota "Turbi" adı verildi. Şu anda kullanıcılar sipariş sürecinde üç yöntemden birini seçebiliyor: geleneksel kurye ortağı aracılığıyla, robot kurye ile veya alışverişi bağımsız olarak teslim alma (samo-vyvoz). Bu tür yenilikler, modern perakende sektöründe insan faktörüne olan bağımlılığı azaltma yolunda atılmış önemli bir adımdır.

Ekonomik verimlilik ve müşteriler için avantajlar

Robot kurye hizmetinin kullanılması, müşteriler için finansal açıdan da avantajlı olması hedefleniyor. Ixbt.com'un verilerine göre, robotla teslimatı seçen kullanıcılar için minimum sipariş tutarı (fiş) normalden yüzde 20 daha düşük belirlendi. Bu durum, küçük hacimli alışveriş yapan tüketiciler için ek kolaylık sağlıyor.

Şimdilik "Turbi" robotları sınırlı bölgelerde, özellikle Moskova'nın bazı ilçelerinde kısa mesafeli rotalarda hareket ediyor. Test süresi boyunca cihazların kentsel altyapıya uyumu, hava koşullarına dayanıklılığı ve yayalarla etkileşimi dikkatle inceleniyor.

Teknoloji ve duygu uyumu

Samokat temsilcileri, robot kuryelerin sadece teknolojik ve yenilikçi bir çözüm olmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcılarda olumlu duygular uyandırmasının da önemli olduğunu belirtiyor. Bu amaçla robotun gövdesine çeşitli ilginç ve neşeli ifadeler yerleştirildi. Örneğin, "Gülümsemenizden güç alıyorum" veya "Sensörlerim yakınlarda çok hoş bir insanın olduğunu gösteriyor" gibi yazılar, müşterilerle benzersiz bir iletişim kurmaya yardımcı oluyor.

Şirket, bu proje aracılığıyla teslimat hizmetini daha popüler ve uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlıyor. Robotlar yardımıyla lojistik maliyetlerini optimize etmek, gelecekte diğer bölgelerde de hizmet kalitesini artırmak için zemin hazırlıyor. Özbekistan pazarında da son yıllarda teslimat hizmetlerinin hızla geliştiğini düşünürsek, bu tür küresel deneyimler yerel girişimler ve perakendeciler için de ilginç bir örnek olabilir.

Robot kuryelerle sadece iletişim kurmanın değil, aynı zamanda hatıra fotoğrafı çekmenin de mümkün olduğu belirtiliyor. Bu durum, markanın müşterilerle bağını güçlendirmeye hizmet eden bir pazarlama aracı olarak da görülüyor. Şu anda test süreçleri devam ediyor ve sonuçlara göre projenin genişletilmesi konusu değerlendirilecek.

SamokatRobot KuryeTeknolojiİnovasyonOnline Ticaret
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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