İsviçreli bilim insanları parmakları üzerinde yürüyebilen robot el geliştirdi

·1·Teknoloji
İsviçreli bilim insanları parmakları üzerinde yürüyebilen robot el geliştirdi

ETH Zurich bünyesindeki Soft Robotics laboratuvarı uzmanları, kendi parmak uçları üzerinde bağımsız olarak hareket edebilen benzersiz bir robotik el geliştirdi. Ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi cihaz sadece dengeyi korumakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli yüzeylere uyum sağlama ve çevresindeki nesnelerle etkileşime girme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Deney sırasında bilim insanları hazır bir antropomorfik robot el kullandılar ve parmak uzunluğu ile kontrolcüsünü değiştirmemeye karar verdiler. İnsan parmaklarının farklı uzunluklarda olması nedeniyle, bu geometri hareket sırasında dengeyi sağlama görevini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Ancak sistemi tamamen otonom hale getirmek amacıyla cihaza özel bir batarya, işlemci modülü ve sensör dizisi entegre edildi.

Kontrol algoritmasının oluşturulmasında sanal ortamda pekiştirmeli öğrenme yöntemi kullanıldı. Eğitim sürecinde AI sistemi, başarılı hareketler için ödüllendirildi ve aynı zamanda parmakların doğal konumunu koruması öğretildi. Birçok denemeden sonra algoritma, bağımsız olarak dengeyi koruyan yörüngeleri seçmeyi öğrendi ve hazır model fiziksel cihaza aktarıldı.

Çeşitli yüzeylerde testler ve pratik yetenekler

Pratik testler sırasında robot el, hem iç mekanda hem de dış mekanda ondan fazla farklı yüzey kaplaması üzerinde hareket edebildi. Fayans, çim ve taş gibi sürtünme katsayısı farklı olan zeminlerde başarıyla yürüyerek, koşullara göre parmak hareketlerini hızla düzeltti. Uzmanlar özel bir test olarak bilgisayar kontrolünü de denediler.

Deney sırasında robot el, dengesini kaybetmeden bilgisayar klavyesindeki yön tuşlarına sırayla basarak Sokoban bulmaca oyununun bir bölümünü bağımsız olarak tamamladı. Bu tür otonom hareket kabiliyeti, gelecekte kısıtlı alanlarda çalışan robotik sistemler için büyük önem taşıyor.

Örneğin, büyük bir robot elini dar bir açıklığın yakınında bırakabilir ve robot el bağımsız olarak içerideki kontrol elemanına ulaşıp gerekli işlemi yaparak geri dönebilir. Bu yaklaşım, ana mekanizmanın tüm manipülatörü dar alana sokma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Gelecekteki bilimsel planlar

Proje yazarlarına göre, kendi kendine hareket edebilme yeteneği, robot elleri insan arayüzleri ve uzayda çalışma konusunda daha evrensel hale getiriyor. Bu alandaki bir sonraki adım, bağımsız hareketi daha karmaşık manipülasyonlarla birleştirmek olacaktır.

Böylece gelecekte robot elin sadece gerekli noktaya bağımsız olarak ulaşması değil, aynı zamanda orada karmaşık iş operasyonlarını hatasız bir şekilde yerine getirmesi beklenecek. Bu durum, endüstri ve günlük hayatta kullanılan robotların yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyacak.

RobotikSoftRoboticsİnovasyonYapayZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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