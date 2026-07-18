Honor, benzersiz Robot Phone için ön siparişleri başlattı: Titanyum robot kamera

·25·Teknoloji
Honor, benzersiz Robot Phone için ön siparişleri başlattı: Titanyum robot kamera

Akıllı telefon pazarındaki inovasyon yarışı yeni bir aşamaya geçiyor. Honor, en sıra dışı cihazlarından biri olan Robot Phone için resmi olarak ön sipariş almaya başladı. Bu cihaz, sadece teknik özellikleriyle değil, mobil endüstride daha önce görülmemiş robotik kamera sistemiyle de teknoloji tutkunlarının dikkatini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

ixbt.com'un verilerine göre, yeni akıllı telefonun satışları bu yılın ağustos ayında başlayacak. Şu anda Çin pazarında ön sipariş veren müşterilere, Yoyo kişisel asistanına ömür boyu abonelik, genişletilmiş servis hizmeti ve özel aksesuar seti gibi bir dizi avantaj sunuluyor. Bu tür bonuslar, şirketin yeni formattaki cihazı popülerleştirmeye yönelik ciddi çabasını gösteriyor.

Dört eksenli robotik gimbal ve titanyum gövde

Robot Phone modelini diğer akıllı telefonlardan ayıran temel özellik, dört eksenli robotik kamerasıdır. Titanyum alaşımından üretilen bu mekanizma, normal durumlarda gövde içinde gizlidir. Kamera uygulaması başlatıldığı anda modül sadece 0,8 saniyede dışarı çıkar. Bu mekanizma 360 derece dönme kabiliyetine sahip olup, nesne takibi yapan akıllı fonksiyonları destekler.

Teknik açıdan cihazdaki mekanik stabilizasyon CIPA 5.5 seviyesine uygundur ve bu da profesyonel kamera düzeyinde bir denge sağlar. Ayrıca, robotik kameranın yapay zeka ile iletişim sürecinde kendine has "duyguları" görsel olarak ifade etmek için de kullanılması bekleniyor.

Profesyonel düzeyde fotoğraf ve video yetenekleri

Akıllı telefonun kamera sistemi de şaşırtıcı değerlere sahip. Ana modül 200 MP sensör (f/1.6) ile donatılmış olup, kendisine 50 MP ultra geniş açılı lens ve 200 MP periskopik telefoto kamera eşlik ediyor. Honor, bu modelde ünlü ARRI markasıyla iş birliği yaptı.

Bu iş birliği sonucunda Robot Phone kullanıcıları, Log-C formatında video kaydetme ve profesyonel LUT renk profillerini kullanma imkanına sahip olacaklar. Bu da akıllı telefonu mobil videograflar ve profesyonel içerik üreticileri için ideal bir çalışma aracı haline getiriyor.

Güçlü teknik donanım ve enerji

İlk bilgilere göre cihaz şu teknik özelliklere sahip olacak:

  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu;
  • 6,4 inç, 1,5K çözünürlüklü düz ekran;
  • 120 W hızlı şarj teknolojisi;
  • Titanyum alaşımından üretilmiş sağlam gövde bileşenleri.
Bu cihaz henüz Türkiye pazarı için resmi olarak duyurulmamış olsa da, Honor markasının bölgedeki faaliyetleri göz önüne alındığında, Robot Phone gelecekte inovatif cihaz meraklıları için ilginç bir seçenek olabilir.

HonorRobot PhoneAkıllı TelefonTeknolojiKamera
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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