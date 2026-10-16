16 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları güncellendi. Cihazların maliyeti depolama kapasitesi, gövde rengi ve SIM kart türüne göre değişiklik göstermektedir. Bazı modeller indirimli fiyatlarla satılmaktadır.
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1.569 dolar
• 256 GB, Glacier: 1.579 dolar
• 256 GB, Black: 1.569 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1.579 dolar, indirimli fiyat
• 512 GB: 1.829 dolar
• 1 TB: 2.899 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1.719 dolar, indirimli fiyat
• 256 GB, Silver: 1.739 dolar
• 256 GB, Glacier: 1.739 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1.789 dolar
• 512 GB, Black: 1.999 dolar
• 512 GB, Silver: 1.999 dolar
• 512 GB, Glacier: 1.999 dolar
• 512 GB, Burgundy: 2.199 dolar
• 1 TB: 2.699 dolar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1.569 dolar
• 256 GB, Glacier: 1.579 dolar
• 256 GB, Black: 1.579 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1.579 dolar
• 512 GB: 1.869 dolar
• 1 TB: 2.799 dolar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1.779 dolar
• 256 GB, Black: 1.779 dolar, indirimli fiyat
• 256 GB, Silver: 1.789 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1.789 dolar
• 512 GB, Black: 2.189 dolar
• 512 GB, Silver: 2.149 dolar
• 512 GB, Burgundy: 2.249 dolar
• 512 GB, Glacier: 2.139 dolar
• 1 TB, Black: 2.699 dolar
• 1 TB, Burgundy: 3.199 dolar
• 1 TB, Glacier: 2.999 dolar
• 1 TB, Silver: 2.999 dolar
Belirtilen fiyatlar 16 Ekim 2026 tarihi için geçerlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.
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