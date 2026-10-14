14 Ekim 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

14 Ekim 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının farklı depolama kapasiteleri ve renk seçeneklerine göre fiyatları güncellendi. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM seçenekleriyle sunulmaktadır.

eSIM+eSIM versiyonundaki iPhone 18 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip Silver, Glacier, Black ve Burgundy modelleri 1579 dolardan satılmaktadır. Burgundy versiyonu kampanya fiyatıyla sunulmuştur.

512 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro 1849 dolar, 1 TB versiyonu ise 2899 dolar değerindedir.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Black modeli 1699 dolarlık kampanya fiyatındadır. Silver versiyonu 1749 dolar, Glacier 1739 dolar ve Burgundy 1789 dolardan sunulmaktadır.

512 GB depolama alanına sahip Pro Max'in Black, Silver ve Glacier versiyonları 2019 dolardan, Burgundy modeli 2199 dolardan satılmaktadır. 1 TB depolama alanına sahip versiyon 2699 dolar değerindedir.

SIM+eSIM türündeki iPhone 18 Pro'nun 256 GB Silver modeli 1579 dolar, Glacier, Black ve Burgundy versiyonları 1589 dolardan sunulmuştur. 512 GB versiyonu 1889 dolar, 1 TB modeli 2799 dolardır.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Glacier versiyonu 1849 dolar, Black modeli 1859 dolarlık kampanya fiyatında, Silver 1799 dolar ve Burgundy 1829 dolardan satılmaktadır.

512 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro Max'in Black modeli 2249 dolar, Silver 2199 dolar, Burgundy 2299 dolar ve Glacier 2199 dolardan sunulmuştur.

SIM+eSIM versiyonundaki 1 TB iPhone 18 Pro Max'in Black modeli 2699 dolar değerindedir. Burgundy, Glacier ve Silver renkli 1 TB versiyonlarının her biri 2999 dolardan satılmaktadır.

Fiyatlar her gün değişiklik gösterebilir. Verilen bilgiler 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.