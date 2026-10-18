iPhone 18 Pro Max fiyatları değişti: yeni liste
• 256 GB, Silver: 1 569 dolar
• 256 GB, Glacier: 1 579 dolar
• 256 GB, Black: 1 579 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 dolar
• 512 GB: 1 869 dolar
• 1 TB: 2 799 dolar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB, Glacier: 1 779 dolar
• 256 GB, Black: 1 799 dolar, kampanya fiyatıyla
• 256 GB, Silver: 1 779 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1 799 dolar
• 512 GB, Black: 2 149 dolar
• 512 GB, Silver: 2 149 dolar
• 512 GB, Burgundy: 2 199 dolar
• 512 GB, Glacier: 2 139 dolar
• 1 TB, Black: 2 699 dolar
• 1 TB, Burgundy: 2 949 dolar
• 1 TB, Glacier: 2 999 dolar
• 1 TB, Silver: 2 999 dolar
Belirtilen fiyatlar 18 Ekim tarihi itibarıyla geçerlidir. Akıllı telefonların satış fiyatları her gün değişebilir.
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