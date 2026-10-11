Akıllı telefon gizli kodları: Ekran, batarya ve sistemi test etmenin gizli yolları

·15·Teknoloji
Akıllı telefon gizli kodları: Ekran, batarya ve sistemi test etmenin gizli yolları

Modern akıllı telefonlar günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelse de, içlerindeki birçok faydalı özellik standart ayarlar menüsünde görünmez. Özellikle ikinci el bir telefon satın alırken ekran, sensör, kamera veya batarya durumunu belirlemek için özel mühendislik kodları imdada yetişir.

Bu gizli USSD kodlarını telefonun arama (numara çevirme) ekranına girerek cihazın gizli özelliklerini ve tanılama menüsünü başlatmak mümkündür.

En iyi Android akıllı telefonlar için tanılama ve test kodları

Farklı üreticiler, kendi cihazları için özel test kombinasyonları geliştirmiştir:

  • Samsung: *#0*# — Ekran kalitesi, sensör performansı, kamera, hoparlör ve titreşim sistemlerini kapsamlı bir şekilde test etme menüsü;

  • Xiaomi ve Poco: *#*#6484#*#* — Akıllı telefonun tüm temel parçalarını ve sensörlerini kontrol etmek için CIT menüsü;

  • Redmi: *#*#64663#*#* — Cihaz bileşenlerini donanım seviyesinde kapsamlı bir şekilde tanılama;

  • Realme ve Oppo: *#899# — Mühendislik ve genel test menüsü; ayrıca Oppo'da *#808# kodu ekran, sensör, LCD ve kamerayı test etmeye yarar;

  • Huawei ve OnePlus: *#*#2846579#*#* (Huawei) ve *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Sistem ayarları, mühendislik menüsü ve kontrol kodu;

  • Vivo ve iQOO: *#*#225#*#* — Takvim ve senkronizasyon bilgilerini görüntüleme;

  • Motorola, Lenovo ve ASUS: *#*#4636#*#* — Telefon durumu, mobil ağ, Wi-Fi ve batarya hakkında detaylı teknik bilgiler;

  • Infinix: *#07# — Sertifika ve radyo emisyon (SAR) seviyesini öğrenme;

  • Tecno ve Honor: *#85# (Tecno) ve *#*#2345#*#* (Honor) — Modele bağlı test fonksiyonları;

  • Sony: *#*#7378423#*#* — Servis ve tanılama bölümü;

  • HTC, Alcatel ve Lava: *#*#3424#*#* (HTC tanılama), *#2886# (Alcatel test menüsü), *#1234# (Lava yazılım bilgileri).

iPhone kullanıcıları için özel kombinasyonlar

Apple cihazlarında da ağ ve bağlantı durumunu kontrol etmeye yarayan faydalı komutlar bulunur:

  • IMEI numarasını öğrenme: *#06# — Cihazın benzersiz uluslararası kimlik numarasını (IMEI) görüntüler (bu kod tüm telefonlarda çalışır);

  • Field Test Mode: *3001#12345#* — Mobil sinyal gücü ve ağ kapsamı hakkında derin teknik verileri gösterir;

  • Çağrı yönlendirmeyi kontrol etme: *#67# — Numara meşgul olduğunda çağrıların hangi numaraya yönlendirildiğini kontrol etme;

  • Tüm servis yönlendirmelerini görme: *#21# — Çağrı ve mesajların başka bir numaraya yönlendirilip yönlendirilmediğini belirleme;

  • Numara gösterme/gizleme durumu: *#31# — Giden aramalarda numara gizleme ayarlarını kontrol etme.

Kullanıcılar için önemli not

Bu kodları kullanırken birkaç hususu akılda tutmak gerekir:

  • Modele bağlılık: Bu kombinasyonlar telefonun üretildiği bölgeye, işletim sistemi sürümüne (Android/iOS) ve işlemci türüne göre değişebilir veya bazı modellerde çalışmayabilir;

  • Dikkat uyarısı: Mühendislik ve test menülerine girildiğinde, ne işe yaradığını bilmediğiniz ayarları değiştirmemeniz önerilir; aksi takdirde cihazın çalışma düzeni bozulabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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