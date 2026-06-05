Yer mi yok? Namangan'da koylar çatıda otlatılıyor

Özbek halkının buluşçuluğu ve yaratıcılığı bir kez daha kanıtlandı. 'Özbek'in kendisi ilginç, sözü ise daha da ilginç' sözünün kanıtını bu sefer Namangan vilayetinde görmek mümkün.

Turakurgan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, bahçesindeki arazi dar olduğu için koyunlarını evinin çatısında beslemek zorunda kaldı.

Daha önce çatılarda bıldırcın ve tavuk beslendiğini duymuş olsak da, bu sefer çatıda koyun beslenmesi çoğu kişi için tamamen beklenmedik bir durum oldu.

Bu durum sosyal medyada da ilgi uyandırarak çeşitli tartışmalara neden oluyor. Kullanıcılar Özbeklerin buluşçuluğunu bir kez daha takdir ederek, 'yer bulunmazsa, çatı da otlak olur' şeklinde esprili yorumlar yapıyor.