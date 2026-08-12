Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)
Xitoyning Xunan provinsiyasi Xuayxua shahrida bolakay burniga metall kodli qulfni tiqib olgan. Qulf yopilib qolgach, ota-onasi mahalliy o‘t o‘chirish va qutqaruv xizmatiga murojaat qilgan. Qutqaruvchilar bolaning burniga zarar yetkazmaslik uchun qulfni maxsus gidravlik uskuna va o‘tkir qaychilar yordamida ehtiyotkorlik bilan kesib olishgan. Ozod qilingan bolakay endi burniga hech narsa tiqmaslikka va’da bergan.
Bolalarning qiziquvchanligi va o‘yinqaroqligi ba’zida kutilmagan va hatto shok holatiga soluvchi vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Kichik yoshdagi bolalar burniga LEGO konstruktorlari, mayda sharchalar, ruchka qalpoqchasi yoki qog‘oz parchalarini tiqib olishi tez-tez uchrab turadi. Ammo bolaning burniga metall kodli qulf tiqilib qolganini eshitganmisiz?
Xitoyning Xunan provinsiyasi Xuayxua shahri o‘t o‘chiruvchilari ham o‘z faoliyatida ilk bor shunday ajabtovur holatga duch kelishdi.
«Buqa-Qirol» roli va qulflanib qolgan burun
Kichkina bolakayning og‘ir va qattiq metall kodli qulfni burniga qanday qilib kiritib olgani aniq ma’lum emas. Atrofdagilarning taxminiga ko‘ra, bola shov-shuvli afsonalardagi «Iblislar Qiroli-Buqa» obrazini gavdalantirishga uringan va qulfni burniga pirsing yoki uzuk kabi taqib olgan.
Afsuski, o‘yin davomida qulf kutilmaganda yopilib qolgan va uni orqaga chiqarib olishning umuman iloji qolmagan.
Ota-ona va qutqaruvchilarning nozik operatsiyasi
Bolakay qulfni o‘zi mustaqil yechishga bir necha bor uringan, ammo eplay olmagach, yig‘lab ota-onasidan yordam so‘ragan. Ota-ona ham bolaning burniga og‘riq va jiddiy jarohat yetkazib qo‘yishdan qo‘rqib, mahalliy o‘t o‘chirish va qutqaruv xizmatiga murojaat qilishga majbur bo‘lishdi.
Voqea joyiga yetib kelgan professional o‘t o‘chiruvchilar uchun ham bu topshiriq ancha mushkul va mas’uliyatli bo‘lib chiqdi:
Ko‘zdan kechirish va xavfni baholash: Qutqaruvchilar metall buyumni keskin tortish yoki bosim o‘tkazish bolaning burun to‘sig‘ini teshib yuborishi yoki yumshoq to‘qimalarni qattiq shikastlashi mumkinligini anglashdi.
Zargarona yechim: Natijada, qutqaruvchilar maxsus gidravlik va odatdagi o‘tkir qaychilardan foydalanib, metall qulfni bosqichma-bosqich, o‘ta ehtiyotkorlik bilan kesib olishga qaror qilishdi.
«Endi hech qachon bunday qilmayman!»
Hayratlanarlisi shundaki, jajji «qahramon» butun nozik va xavfli operatsiya davomida o‘zini juda bosiq va xotirjam tutdi. Qutqaruvchilar qulfni kesib, uni ozod qilishgach, bolakay ko‘z yoshlari va hayajon bilan endi hech qachon burniga hech narsa tiqmaslikka qasam ichdi.
Ushbu voqea yana bir bor ota-onalarni kichik yoshdagi farzandlarini mayda va xavfli metall buyumlar bilan yolg‘iz qoldirmaslikka undaydi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…