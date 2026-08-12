Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)

·74·Dunyo
Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)
Qisqacha

Xitoyning Xunan provinsiyasi Xuayxua shahrida bolakay burniga metall kodli qulfni tiqib olgan. Qulf yopilib qolgach, ota-onasi mahalliy o‘t o‘chirish va qutqaruv xizmatiga murojaat qilgan. Qutqaruvchilar bolaning burniga zarar yetkazmaslik uchun qulfni maxsus gidravlik uskuna va o‘tkir qaychilar yordamida ehtiyotkorlik bilan kesib olishgan. Ozod qilingan bolakay endi burniga hech narsa tiqmaslikka va’da bergan.

Bolalarning qiziquvchanligi va o‘yinqaroqligi ba’zida kutilmagan va hatto shok holatiga soluvchi vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Kichik yoshdagi bolalar burniga LEGO konstruktorlari, mayda sharchalar, ruchka qalpoqchasi yoki qog‘oz parchalarini tiqib olishi tez-tez uchrab turadi. Ammo bolaning burniga metall kodli qulf tiqilib qolganini eshitganmisiz?

Xitoyning Xunan provinsiyasi Xuayxua shahri o‘t o‘chiruvchilari ham o‘z faoliyatida ilk bor shunday ajabtovur holatga duch kelishdi.

«Buqa-Qirol» roli va qulflanib qolgan burun

Kichkina bolakayning og‘ir va qattiq metall kodli qulfni burniga qanday qilib kiritib olgani aniq ma’lum emas. Atrofdagilarning taxminiga ko‘ra, bola shov-shuvli afsonalardagi «Iblislar Qiroli-Buqa» obrazini gavdalantirishga uringan va qulfni burniga pirsing yoki uzuk kabi taqib olgan.

Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)

Afsuski, o‘yin davomida qulf kutilmaganda yopilib qolgan va uni orqaga chiqarib olishning umuman iloji qolmagan.

Ota-ona va qutqaruvchilarning nozik operatsiyasi

Bolakay qulfni o‘zi mustaqil yechishga bir necha bor uringan, ammo eplay olmagach, yig‘lab ota-onasidan yordam so‘ragan. Ota-ona ham bolaning burniga og‘riq va jiddiy jarohat yetkazib qo‘yishdan qo‘rqib, mahalliy o‘t o‘chirish va qutqaruv xizmatiga murojaat qilishga majbur bo‘lishdi.

Voqea joyiga yetib kelgan professional o‘t o‘chiruvchilar uchun ham bu topshiriq ancha mushkul va mas’uliyatli bo‘lib chiqdi:

  1. Ko‘zdan kechirish va xavfni baholash: Qutqaruvchilar metall buyumni keskin tortish yoki bosim o‘tkazish bolaning burun to‘sig‘ini teshib yuborishi yoki yumshoq to‘qimalarni qattiq shikastlashi mumkinligini anglashdi.

  2. Zargarona yechim: Natijada, qutqaruvchilar maxsus gidravlik va odatdagi o‘tkir qaychilardan foydalanib, metall qulfni bosqichma-bosqich, o‘ta ehtiyotkorlik bilan kesib olishga qaror qilishdi.

«Endi hech qachon bunday qilmayman!»

Hayratlanarlisi shundaki, jajji «qahramon» butun nozik va xavfli operatsiya davomida o‘zini juda bosiq va xotirjam tutdi. Qutqaruvchilar qulfni kesib, uni ozod qilishgach, bolakay ko‘z yoshlari va hayajon bilan endi hech qachon burniga hech narsa tiqmaslikka qasam ichdi.

Ushbu voqea yana bir bor ota-onalarni kichik yoshdagi farzandlarini mayda va xavfli metall buyumlar bilan yolg‘iz qoldirmaslikka undaydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

HuaihuaHunanXitoyLEGO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi