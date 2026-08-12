Sensatsion kashfiyot: Inson yuzidagi hissiyotlar itlar miyasiga qanday ta’sir qiladi?

·60·Dunyo
Sensatsion kashfiyot: Inson yuzidagi hissiyotlar itlar miyasiga qanday ta’sir qiladi?
Qisqacha

Vena universiteti olimlari 12 nafar Border-kolli ishtirokidagi tadqiqotda itlar inson yuzidagi hissiyotlarni farqlashini miya faoliyati orqali bevosita isbotladi. Itlar baxtli va jilmaygan yuzlarni ko'rganda chakka po'stlog'i va dumli yadrosi faollashgan, g'azabli yoki qayg'uli yuzlarda esa bunday ijobiy reaksiya kuzatilmagan. Ularning miyasida qo'rquv ifodasini g'azab va qayg'udan ajratishga imkon beruvchi neyron namunalari ham aniqlangan.

Insonning eng yaqin va sodiq do‘sti bo‘lmish itlar egasining qaysi kayfiyatda ekanini shunchaki sezib qolmaydi — ular yuzimizdagi his-tuyg‘ularni xuddi kitob kabi o‘qiy oladi. Avstriyadagi Vena universiteti olimlari tomonidan o‘tkazilgan yangi tadqiqot itlarning inson hissiyotlarini farqlash borasidagi miya faoliyatini ilk bor bevosita isbotlab berdi.

Miyaning neyron tasvirlari: Itlar baxtli yuzlarni qanday ko‘radi?

Tadqiqotchilar 12 nafar Border-kolli (Border Collie) zotiga mansub itlarning miya faoliyatini o‘rganish uchun zamonaviy tomografiya va mashinali o‘rganish (Machine Learning) algoritmlaridan foydalanishdi. Tajriba davomida hayvonlarga turli hissiyotlarni (xursandchilik, g‘azab, qo‘rquv va qayg‘u) ifodalovchi inson yuzlarining tasvirlari ko‘rsatildi.

Neyrovizualizatsiya natijalari hayratlanarli bo‘ldi: Itlar miyasining yuqori kognitiv funksiyalar va mukofot tizimini qayta ishlash uchun mas’ul bo‘lgan qismlari — chakka po‘stlog‘i va dumli yadro — faqatgina baxtli va jilmaygan odamlarning suratlari ko‘rsatilganda faollashdi. Aksincha, g‘azabli yoki qayg‘uli yuzlar ko‘rsatilganda miyaning ushbu sohalari hech qanday ijobiy reaksiya bildirmagan.

Qo‘rquv va g‘azab: Salbiy hissiyotlarni farqlashdagi ilk dalil

Keyinchalik tadqiqotchilar Kollilarning butun miya reaksiyalarini chuqurroq tahlil qilib, yana bir muhim kashfiyotga qo‘l urishdi. Itlar nafaqat "yaxshi" va "yomon" kayfiyatni, balki salbiy hissiyotlarning o‘zini ham bir-biridan ajrata oladi. Ularning miyasida insondagi qo‘rquv ifodasini g‘azab va qayg‘udan ajratishga imkon beruvchi aniq neyron namunalari aniqlandi.

«Bizning tadqiqotimiz itlar salbiy ifodalangan ikki xil inson yuzini (masalan, qo‘rquv va g‘azabni) aniq ajrata olishi bo‘yicha ilk rasmiy dalildir. Bu it miyasi inson yuz ifodalarini valentlik bo‘yicha guruhlarga bo‘lishi va aynan qo‘rquv bilan bog‘liq kontrastlarni farqlash qobiliyatiga ega ekanini ko‘rsatadi», — deyiladi ilmiy ishda.

Muloqotdagi tub burilish: «Ular biz bilan birga rivojlangan»

Tadqiqotning yetakchi muallifi Laura Kuayyaning ta’kidlashicha, bu qobiliyat itlarga asrlar davomida inson bilan yagona ekotizimda yashash jarayonida shakllangan:

«Itlar yuz ifodalarimizni chuqurroq tushunish va biz bilan samarali hamkorlik qilish uchun ming yillar davomida yonimizda rivojlanib kelgan. Buni tan olish odamlar va itlar o‘rtasidagi muloqotni hamda ularga bo‘lgan g‘amxo‘rlik tizimini tubdan o‘zgartirishi mumkin».

Olimlar endilikda itlar inson atrofidagi xatti-harakatlarni to‘liq tushunishi uchun tana tili, ovoz intonatsiyasi va hid kabi boshqa faktorlarni qanday birlashtirishini o‘rganishni rejalashtirishmoqda.

Tadqiqotdagi cheklanishlar: Barcha itlar bir xilmi?

Olimlar o‘z ilmiy ishlarida ba’zi cheklanishlar mavjudligini ham ochiq tan olishdi:

  1. Zot xususiyati: Tadqiqotda ishlatilgan Border-kollilar boshqa it zotlariga qaraganda ijtimoiy buyruqlarni bajarishga ancha moyil va intellektual jihatdan yuqori hisoblanadi.

  2. Statik suratlar: Tajribada harakatdagi jonli yuzlar emas, balki suratlar ko‘rsatilgan.

  3. Oilaviy muhit: Ishtirok etgan 12 ta itning barchasi mehribon oilalarda o‘sgan uy hayvonlaridir. Olimlarning ogohlantirishicha, ko‘chada yoki og‘ir sharoitda o‘sgan itlar insonning hissiy signallariga boshqacha munosabat bildirishi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

University of ViennaAustriaLaura CuayaBorder Collies
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi