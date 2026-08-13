«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi
«Manchester Siti» Jeremi Doku bilan amaldagi shartnomani 2031 yilning o'rtalariga qadar uzaytirdi. 24 yoshli belgiyalik vinger 2023 yildan beri klub safida o'ynab, o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 47 ta o'yinda 8 ta gol va 14 ta golli uzatma qayd etdi. Doku professional faoliyatini 2018 yilda «Anderlext»da boshlagan, 2020 yilda «Renn»ga o'tib, 75 ta o'yinda 10 ta gol urgan.
Angliyaning «Manchester Siti» klubi jamoaning asosiy va eng xavfli vingerlaridan biri bo‘lmish Belgiya terma jamoasi a’zosi Jeremi Doku bilan amaldagi kelishuvni uzaytirganini rasman e’lon qildi. Bu haqda manchesterliklar matbuot xizmati o‘z ijtimoiy tarmoqlari orqali ma’lum qildi.
Belgiyalik 24 yoshli iste’dod egasi bilan tuzilgan yangi shartnoma 2031 yilning o‘rtalariga qadar amal qiladi.
22 ta golli vaziyatda ishtirok: Dokuning «Siti»dagi natijalari
Jeremi Doku «Manchester Siti» sharafini 2023 yildan beri himoya qilib kelmoqda. O‘tgan mavsum davomida u Pep Gvardiola jamoasidagi eng faol va sermahsul o‘yinchilardan biriga aylandi:
O‘yinlar soni: Barcha musobaqalarda 47 ta bellashuv;
Gollar: 8 ta;
Golli uzatmalar: 14 ta.
Maydondagi tezligi va raqib himoyachilarini bemalol aldab o‘tish (dribling) mahorati evaziga Doku «shaharliklar» hujum chizig‘ining ajralmas bo‘lagi sifatida o‘z o‘rnini mustahkamladi.
«Anderlext»dan «Etihad»gacha: Faoliyat xronikasi
Jeremi Doku professional futboldagi ilk qadamlarini 2018 yilda Belgiyaning «Anderlext» klubida boshlagan.
2020 yilda Fransiyaning «Renn» jamoasiga ko‘chib o‘tib, u yerda 75 ta o‘yinda maydonga tushgan va 10 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.
2023 yilning avgust oyida «Manchester Siti» belgiyalik vinger transferi uchun «Renn»ga 65 million yevro to‘lab bergan edi.
Nufuzli Transfermarkt portali ma’lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda 24 yoshli futbolchining bozor qiymati 75 million yevroni tashkil etmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…