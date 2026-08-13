«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi

·47·Sport
«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi
Qisqacha

«Manchester Siti» Jeremi Doku bilan amaldagi shartnomani 2031 yilning o'rtalariga qadar uzaytirdi. 24 yoshli belgiyalik vinger 2023 yildan beri klub safida o'ynab, o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 47 ta o'yinda 8 ta gol va 14 ta golli uzatma qayd etdi. Doku professional faoliyatini 2018 yilda «Anderlext»da boshlagan, 2020 yilda «Renn»ga o'tib, 75 ta o'yinda 10 ta gol urgan.

Angliyaning «Manchester Siti» klubi jamoaning asosiy va eng xavfli vingerlaridan biri bo‘lmish Belgiya terma jamoasi a’zosi Jeremi Doku bilan amaldagi kelishuvni uzaytirganini rasman e’lon qildi. Bu haqda manchesterliklar matbuot xizmati o‘z ijtimoiy tarmoqlari orqali ma’lum qildi.

Belgiyalik 24 yoshli iste’dod egasi bilan tuzilgan yangi shartnoma 2031 yilning o‘rtalariga qadar amal qiladi.

22 ta golli vaziyatda ishtirok: Dokuning «Siti»dagi natijalari

Jeremi Doku «Manchester Siti» sharafini 2023 yildan beri himoya qilib kelmoqda. O‘tgan mavsum davomida u Pep Gvardiola jamoasidagi eng faol va sermahsul o‘yinchilardan biriga aylandi:

  • O‘yinlar soni: Barcha musobaqalarda 47 ta bellashuv;

  • Gollar: 8 ta;

  • Golli uzatmalar: 14 ta.

Maydondagi tezligi va raqib himoyachilarini bemalol aldab o‘tish (dribling) mahorati evaziga Doku «shaharliklar» hujum chizig‘ining ajralmas bo‘lagi sifatida o‘z o‘rnini mustahkamladi.

«Anderlext»dan «Etihad»gacha: Faoliyat xronikasi

Jeremi Doku professional futboldagi ilk qadamlarini 2018 yilda Belgiyaning «Anderlext» klubida boshlagan.

  • 2020 yilda Fransiyaning «Renn» jamoasiga ko‘chib o‘tib, u yerda 75 ta o‘yinda maydonga tushgan va 10 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.

  • 2023 yilning avgust oyida «Manchester Siti» belgiyalik vinger transferi uchun «Renn»ga 65 million yevro to‘lab bergan edi.

Nufuzli Transfermarkt portali ma’lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda 24 yoshli futbolchining bozor qiymati 75 million yevroni tashkil etmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityJérémy DokuPep GuardiolaAnderlechtRennes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37Manchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdiManchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdiBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha