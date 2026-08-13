8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi

·45·Dunyo
8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi
Qisqacha

Qirg‘izistonda 8 kunlik chaqaloqning oyog‘idagi olma kattaligidagi tug‘ma o‘sma murakkab jarrohlik amaliyoti orqali olib tashlandi. Operatsiya Qirg‘iziston Milliy onalik va bolalikni muhofaza qilish markazida bolalar va neonatal jarrohlar ishtirokida muvaffaqiyatli o‘tkazildi. Mutaxassislar chaqaloq organizmining nihoyatda nozikligi va asoratlar xavfi yuqoriligini inobatga olib, muolajani katta ehtiyotkorlik bilan amalga oshirdi.

Qirg‘izistonda yangi tug‘ilgan chaqaloqda aniqlangan yirik o‘sma murakkab jarrohlik amaliyoti orqali olib tashlandi. Atigi 8 kunlik chaqaloq tug‘ma o‘sma bilan dunyoga kelgan bo‘lib, shifokorlar uni zudlik bilan operatsiya qilishga qaror qilgan.

Jarrohlik amaliyoti Qirg‘iziston Milliy onalik va bolalikni muhofaza qilish markazida muvaffaqiyatli o‘tkazilgan. Chaqaloqning oyog‘ida joylashgan, olma kattaligidagi o‘sma mutaxassislar tomonidan olib tashlangan.

Bu haqda markazning Bolalar onkologiyasi va gematologiyasi bo‘limi mudiri Sulton Stambekov ma’lum qildi, deya xabar berdi Akipress.

Shifokorning ta’kidlashicha, ayrim o‘smalar tug‘ma xususiyatga ega bo‘lib, ular homiladorlik davrining o‘zidayoq yoki chaqaloq tug‘ilganidan keyingi dastlabki kunlarda aniqlanishi mumkin. Ayniqsa, yangi tug‘ilgan bolalarda bunday holatlar tezkor, aniq va ehtiyotkor tibbiy yondashuvni talab qiladi.

Mazkur operatsiyada bolalar va neonatal jarrohlar ishtirok etgan. Mutaxassislar chaqaloqning hali atigi 8 kunlik ekani, organizmi nihoyatda nozikligi va jarrohlik jarayoni bilan bog‘liq asoratlar xavfi yuqoriligini inobatga olgan holda, muolajani katta ehtiyotkorlik bilan amalga oshirgan.

Stambekovning so‘zlariga ko‘ra, bolalar onkologiyasi faqat kimyoterapiya bilan cheklanib qolmaydi. Bu yo‘nalishda jarrohlik, intensiv terapiya, anesteziologiya, neonatologiya va zamonaviy diagnostika kabi bir qator tibbiy sohalarning hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Shifokor ushbu holatni chaqaloq uchun jiddiy sinov sifatida baholagan.

“Atigi 8 kunlik — va bu allaqachon hayot uchun katta kurash”, — deb yozgan Sulton Stambekov.

Murakkab operatsiyaning muvaffaqiyatli yakunlangani esa chaqaloq salomatligi uchun muhim qadam bo‘ldi.

KyrgyzstanSultan StambekovAkipress
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Bugun, 18:14Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiBugun, 18:11Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiBugun, 17:59Moskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiMoskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiBugun, 17:4540 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildiBugun, 17:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi