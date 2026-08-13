Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi

·36·Sport
Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi
Qisqacha

Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi. O'ng tizzasidagi jiddiy jarohat sababli 2026 yilgi Jahon chempionatuni o'tkazib yuborgan Tottenxem yarim himoyachisi Xavi Simons bu tayinlovdan mamnunligini bildirdi, chunki uning ismi aynan ispaniyalik mutaxassis sharafiga qo'yilgan. Rud van Nistelroy va darvozabonlar murabbiyi Patrik Lodevijks yangi murabbiylar shtabida o'z faoliyatini davom ettiradi.

Niderlandiya futbol qirolligida yangi sahifa ochildi: afsonaviy ispaniyalik mutaxassis Xavi Ernandes mamlakat milliy terma jamoasining bosh murabbiy sifatida rasman ish boshladi. Goal.com xabar berishicha, ushbu tayinlov jamoaning yorqin yulduzlaridan biri, Tottenxem yarim himoyachisi Xavi Simonsda oʻta taʼsirli hissiyotlarni uygʻotdi va ular orasidagi chuqur shaxsiy bogʻliqlikni yana bir bor namoyon etdi. Oʻng tizzasidagi jiddiy jarohat sababli 2026 yilgi Jahon chempionatuni oʻtkazib yuborgan Simons ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida oʻzining ismi bilan bogʻliq insonni milliy jamoa boshqaruvida koʻrganidan mamnunligini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, yosh niderlandiyalik futbolchining ismlanish tarixi aynan ispan futboli afsonasiga borib taqaladi. Simonsning onasi avvalroq bergan intervyularida uning ismi Kataloniya grandi Barselona safida maydonni mohirona boshqargan yarim himoyachi sharafiga qoʻyilganini maʼlum qilgan edi. Ota-ona farzandiga ism tanlash ustida bosh qotirib turgan paytda mazkur oʻyinchi ishtirokidagi uchrashuvni tomosha qilib, qarorni bir zumda qabul qilgan. Oʻshandan beri ushbu simbioz La Masia akademiyasida ham, futbolchining keyingi faoliyatida ham davom etib kelmoqda.

Murabbiylar shtabidagi barqarorlik va yangi yondashuv

Niderlandiya futbol assotsiatsiyasi (KNVB) yangi murabbiyga ishonch bildirish bilan birga, mahalliy mutaxassislarni ham shtabda saqlab qolish orqali zarur barqarorlikni taʼminladi. Xabarlarga koʻra, Rud van Nistelroy murabbiylar shtabida qoladigan boʻldi. Manchester Yunayted va Real Madrid sobiq hujumchisi oʻtgan Jahon chempionati davomida oʻzining yuqori salohiyatini koʻrsatib, Ronald Kuman davridagi meros bilan Xavi Ernandesning yangi taktik gʻoyalari oʻrtasida muhim koʻprik vazifasini bajaradi.

Shuningdek, darvozabonlar murabbiyi Patrik Lodevijks ham oʻz lavozimida qoldirildi. Niderlandiya futbol federatsiyasi bu orqali Xavining toʻp nazoratiga asoslangan hujumkor falsafasini mavjud tuzilma bilan uygʻunlashtirib yuborishni rejalashtirmoqda. 1970-yillarning oxirlaridan beri terma jamoani boshqargan ilk xorijiy murabbiyga aylangan 46 yoshli kataloniyalik mutaxassis zimmasidagi masʼuliyat juda yuqori boʻlib, u uzoq muddatli shartnoma asosida jamoa oʻyin uslubini tubdan oʻzgartirishni maqsad qilgan.

Oldinda turgan sinovlar

Yangi bosh murabbiy qoʻl ostidagi yangilangan Niderlandiya terma jamoasi oʻzining ilk jiddiy imtihonini Millatlar ligasida oʻtkazadi. Sentyabr oyida Yohan Kroyff Arenada mezbonlik qiladigan oʻyinda Oranj vakillari Germaniya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradilar. Ushbu uchrashuvdan soʻng jamoani Serbiya va Gretsiyaga qarshi guruh oʻyinlari kutib turibdi, bu esa bosh murabbiyga Yevropa chempionati saralash bosqichi oldidan oʻz taktik tizimini toʻliq shakllantirib olish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Xavi ErnandesNiderlandiyaXavi SimonsFutbolMurabbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37Manchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdiManchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdiBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha