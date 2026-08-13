Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi
Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi. O'ng tizzasidagi jiddiy jarohat sababli 2026 yilgi Jahon chempionatuni o'tkazib yuborgan Tottenxem yarim himoyachisi Xavi Simons bu tayinlovdan mamnunligini bildirdi, chunki uning ismi aynan ispaniyalik mutaxassis sharafiga qo'yilgan. Rud van Nistelroy va darvozabonlar murabbiyi Patrik Lodevijks yangi murabbiylar shtabida o'z faoliyatini davom ettiradi.
Niderlandiya futbol qirolligida yangi sahifa ochildi: afsonaviy ispaniyalik mutaxassis Xavi Ernandes mamlakat milliy terma jamoasining bosh murabbiy sifatida rasman ish boshladi. Goal.com xabar berishicha, ushbu tayinlov jamoaning yorqin yulduzlaridan biri, Tottenxem yarim himoyachisi Xavi Simonsda oʻta taʼsirli hissiyotlarni uygʻotdi va ular orasidagi chuqur shaxsiy bogʻliqlikni yana bir bor namoyon etdi. Oʻng tizzasidagi jiddiy jarohat sababli 2026 yilgi Jahon chempionatuni oʻtkazib yuborgan Simons ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida oʻzining ismi bilan bogʻliq insonni milliy jamoa boshqaruvida koʻrganidan mamnunligini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, yosh niderlandiyalik futbolchining ismlanish tarixi aynan ispan futboli afsonasiga borib taqaladi. Simonsning onasi avvalroq bergan intervyularida uning ismi Kataloniya grandi Barselona safida maydonni mohirona boshqargan yarim himoyachi sharafiga qoʻyilganini maʼlum qilgan edi. Ota-ona farzandiga ism tanlash ustida bosh qotirib turgan paytda mazkur oʻyinchi ishtirokidagi uchrashuvni tomosha qilib, qarorni bir zumda qabul qilgan. Oʻshandan beri ushbu simbioz La Masia akademiyasida ham, futbolchining keyingi faoliyatida ham davom etib kelmoqda.
Murabbiylar shtabidagi barqarorlik va yangi yondashuvNiderlandiya futbol assotsiatsiyasi (KNVB) yangi murabbiyga ishonch bildirish bilan birga, mahalliy mutaxassislarni ham shtabda saqlab qolish orqali zarur barqarorlikni taʼminladi. Xabarlarga koʻra, Rud van Nistelroy murabbiylar shtabida qoladigan boʻldi. Manchester Yunayted va Real Madrid sobiq hujumchisi oʻtgan Jahon chempionati davomida oʻzining yuqori salohiyatini koʻrsatib, Ronald Kuman davridagi meros bilan Xavi Ernandesning yangi taktik gʻoyalari oʻrtasida muhim koʻprik vazifasini bajaradi.
Shuningdek, darvozabonlar murabbiyi Patrik Lodevijks ham oʻz lavozimida qoldirildi. Niderlandiya futbol federatsiyasi bu orqali Xavining toʻp nazoratiga asoslangan hujumkor falsafasini mavjud tuzilma bilan uygʻunlashtirib yuborishni rejalashtirmoqda. 1970-yillarning oxirlaridan beri terma jamoani boshqargan ilk xorijiy murabbiyga aylangan 46 yoshli kataloniyalik mutaxassis zimmasidagi masʼuliyat juda yuqori boʻlib, u uzoq muddatli shartnoma asosida jamoa oʻyin uslubini tubdan oʻzgartirishni maqsad qilgan.
…