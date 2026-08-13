Rossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqda

·20·Texno
Rossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqda
Qisqacha

Xitoydagi Tyanvan atom elektr stansiyasining 7-energetika blokida reaktorga yadro yoqilg'isini yuklash ishlari boshlandi. Mutaxassislar reaktorga jami 163 ta yoqilg'i yig'masini joylashtirishni rejalashtirgan. Sinovlardan so'ng blok Xitoyning yagona energetika tizimiga ulanib, quvvati 100 foizga yetkaziladi. 7- va 8-energetika bloklari 2018-yilda imzolangan Rossiya-Xitoy kelishuvi asosida VVÉR-1200 reaktorlari bilan qurilmoqda.

Rossiyaning «Rosatom» davlat korporatsiyasi mutaxassislari Xitoydagi Tyanvan atom elektr stansiyasining 7-energetika blokida muhim bosqichni boshladilar. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, 12-avgust kuni stansiya reaktoriga ilk issiqlik ajratuvchi qoldiqlar — yadro yoqilg'isini yuklash ishlari rasman boshlangan. Ushbu jarayon Xitoy regulyatorining tegishli ruxsatnomasi olingandan so'ng amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma'lum qilinishicha, mutaxassislar reaktor ichiga jami 163 ta shunday yoqilg'i yig'masini joylashtirishni rejalashtirgan. Ushbu bosqich muvaffaqiyatli yakunlangach, stansiya xodimlari qurilmani bosqichma-bosqich minimal boshqariladigan quvvat darajasiga olib chiqish ishlarini boshlaydilar. Bu jarayon reaktorning barcha boshqaruv va himoya tizimlari faoliyatini, shuningdek, asosiy neytron-fizik tavsiflarini sinovdan o'tkazish imkonini beradi.

Energetika tizimiga qo'shilish bosqichlari

Sinov jarayonlari muvaffaqiyatli o'tgach, energetika bloki o'zining navbatdagi bosqichi — energetikпуск amaliyotidan o'tadi va Xitoyning yagona energetika tizimiga ulanadi. Shundan so'ng, blok quvvati asta-sekin oshirilib, loyihada ko'rsatilgan to'liq 100 foizlik quvvat ko'rsatkichiga yetkaziladi. Bu esa mintaqaning barqaror elektr energiyasi ta'minotiga sezilarli hissa qo'shadi.

Mazkur yirik loyiha doirasida bunyod etilayotgan 7- va 8-energetika bloklari 2018-yilda imzolangan ikki tomonlama Rossiya-Xitoy kelishuviga asosan qurilmoqda. Loyiha zamonaviy va xavfsiz VVÉR-1200 turidagi reaktorlardan foydalanishni nazarda tutadi. Qurilish maydonchasida amaliy ishlar 2021-yilning may oyida boshlangan bo'lib, Rossiya tomoni yadro oroli uchun zarur bo'lgan uskunalar yetkazib berish hamda loyihalashtirish ishlarini to'liq o'z zimmasiga olgan.

Hozirgi kunda Tyanvan AES hududida Rossiya loyihasi asosida yaratilgan va muvaffaqiyatli ishlab turgan to'rtta VVÉR-1000 reaktorli energetika bloki allaqachon faoliyat ko'rsatmoqda. Yangi bloklarning safga qo'shilishi ikki mamlakat o'rtasidagi energetika sohasidagi strategik hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

RosatomTyanvan AESXitoyVVER-1200Yadro energetikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqdaIlon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqdaBugun, 18:22Xiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardiXiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardiBugun, 16:57Honor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldiHonor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldiBugun, 16:22Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiBugun, 15:51Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi