Rossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqda
Xitoydagi Tyanvan atom elektr stansiyasining 7-energetika blokida reaktorga yadro yoqilg'isini yuklash ishlari boshlandi. Mutaxassislar reaktorga jami 163 ta yoqilg'i yig'masini joylashtirishni rejalashtirgan. Sinovlardan so'ng blok Xitoyning yagona energetika tizimiga ulanib, quvvati 100 foizga yetkaziladi. 7- va 8-energetika bloklari 2018-yilda imzolangan Rossiya-Xitoy kelishuvi asosida VVÉR-1200 reaktorlari bilan qurilmoqda.
Rossiyaning «Rosatom» davlat korporatsiyasi mutaxassislari Xitoydagi Tyanvan atom elektr stansiyasining 7-energetika blokida muhim bosqichni boshladilar. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, 12-avgust kuni stansiya reaktoriga ilk issiqlik ajratuvchi qoldiqlar — yadro yoqilg'isini yuklash ishlari rasman boshlangan. Ushbu jarayon Xitoy regulyatorining tegishli ruxsatnomasi olingandan so'ng amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ma'lum qilinishicha, mutaxassislar reaktor ichiga jami 163 ta shunday yoqilg'i yig'masini joylashtirishni rejalashtirgan. Ushbu bosqich muvaffaqiyatli yakunlangach, stansiya xodimlari qurilmani bosqichma-bosqich minimal boshqariladigan quvvat darajasiga olib chiqish ishlarini boshlaydilar. Bu jarayon reaktorning barcha boshqaruv va himoya tizimlari faoliyatini, shuningdek, asosiy neytron-fizik tavsiflarini sinovdan o'tkazish imkonini beradi.
Energetika tizimiga qo'shilish bosqichlariSinov jarayonlari muvaffaqiyatli o'tgach, energetika bloki o'zining navbatdagi bosqichi — energetikпуск amaliyotidan o'tadi va Xitoyning yagona energetika tizimiga ulanadi. Shundan so'ng, blok quvvati asta-sekin oshirilib, loyihada ko'rsatilgan to'liq 100 foizlik quvvat ko'rsatkichiga yetkaziladi. Bu esa mintaqaning barqaror elektr energiyasi ta'minotiga sezilarli hissa qo'shadi.
Mazkur yirik loyiha doirasida bunyod etilayotgan 7- va 8-energetika bloklari 2018-yilda imzolangan ikki tomonlama Rossiya-Xitoy kelishuviga asosan qurilmoqda. Loyiha zamonaviy va xavfsiz VVÉR-1200 turidagi reaktorlardan foydalanishni nazarda tutadi. Qurilish maydonchasida amaliy ishlar 2021-yilning may oyida boshlangan bo'lib, Rossiya tomoni yadro oroli uchun zarur bo'lgan uskunalar yetkazib berish hamda loyihalashtirish ishlarini to'liq o'z zimmasiga olgan.
Hozirgi kunda Tyanvan AES hududida Rossiya loyihasi asosida yaratilgan va muvaffaqiyatli ishlab turgan to'rtta VVÉR-1000 reaktorli energetika bloki allaqachon faoliyat ko'rsatmoqda. Yangi bloklarning safga qo'shilishi ikki mamlakat o'rtasidagi energetika sohasidagi strategik hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
…