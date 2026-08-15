AQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildi

·89·Dunyo
AQSh Eronga qarshi «qo'shaloq zarba» strategiyasini e'lon qildi
Qisqacha

AQSh Moliya vaziri Skott Bessent Eronning tashqi savdo aloqalarini to'xtatish va eksport-import kanallarini bo'g'ishga qaratilgan yangi «qo'shaloq zarba» sanksiyalar strategiyasini e'lon qildi. Strategiya Eron portlarining dengiz qamalini davom ettirish hamda Eron neftini xarid qilayotgan uchinchi davlatlar va kompaniyalarga, jumladan Xitoy kompaniyalariga, ikkilamchi sanksiyalar qo'llashni nazarda tutadi.

AQSh va Eron o'rtasidagi geosiyosiy qarama-qarshilik yanada keskin va xavfli bosqichga kirdi. AQSh Moliya vaziri Skott Bessent Tehronga nisbatan jahon iqtisodiy izolyasiyasi tarixida hali qo'llanilmagan yangi va keskin sanksiyalar paketi e'lon qilinishini rasman ma'lum qildi.

Bessentning ta'kidlashicha, Vashington Eronning tashqi savdo aloqalarini butunlay to'xtatish va eksport-import kanallarini bo'g'ishga qaratilgan «qo'shaloq zarba» strategiyasini ilgari surmoqda. Bu choralar Eron portlarining dengiz qamalini davom ettirish bilan birgalikda olib boriladi.

Xitoy va neft xaridorlariga «ikkilamchi sanksiyalar» tahdidi

Yangi cheklovlarning eng xavfli jihati — Eron neftini sotib olishda davom etayotgan uchinchi davlatlar va kompaniyalarga qaratiladi.

  • Xitoy omili: Eron xomashyosining asosiy xaridori bo'lgan Xitoy kompaniyalariga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Bu esa Vashington va Pekin o'rtasidagi savdo urushini yangi bosqichga olib chiqishi va jahon energetika bozorida keskin chayqalishlarni yuzaga keltirishi kutilmoqda;

  • 2200 ta sanksiya samarasi: Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yildan beri AQSh Tehronga qarshi 2200 ga yaqin cheklov kiritgan bo'lsa-da, bu Eronni yadroviy dasturidan va Ho'rmuz bo'g'ozi ustidan nazoratni topshirishga majbur qilolgani yo'q.

Tehronning javob rejasi: «Mojaroni Trampning muddati tugaguncha cho'zish»

Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi (IIQK) bosh qo'mondoni maslahatchisi Muhammad Rizo Naqdiy Tehronning uzoq muddatli himoya rejasini ochiqladi:

«Tehron o'z milliy xavfsizligini ta'minlash uchun ushbu mojaroni Donald Trampning prezidentlik muddati tugaguniga qadar cho'zish variantini jiddiy ko'rib chiqmoqda».

Garchi iyun oyida tomonlar o't ochishni to'xtatishga kelishgan bo'lsa-da, tinchlik muzokaralari mutlaq tupikka kirib qolgan. Vashington Ho'rmuzda erkin kema qatnovini talab qilayotgan bo'lsa, Eron blokadani ochish evaziga quyidagi 3 ta shartni ilgari surmoqda:

  1. Barcha xalqaro sanksiyalarni to'liq bekor qilish;

  2. Mintaqadan Amerika harbiy kuchlarini olib chiqib ketish;

  3. Urushdan ko'rilgan ulkan zararni to'liq qoplash.

270 milliard dollarlik talofat va 90 foizlik inflyasiya

Harbiy harakatlar va blokada Eron iqtisodiyotiga mislsiz zarba berdi:

  • Sanoat inqirozi: Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, ko'rilgan zarar 270 milliard dollardan oshdi. AQSh va Isroil zarbalari oqibatida yirik po'lat quyish zavodlari va neft-kimyo majmualari faoliyati to'xtagan;

  • Ijtimoiy zarba: Financial Times ma'lumotlariga ko'ra, 2 millionga yaqin fuqaro ishidan ayrilgan, mamlakatda yillik inflyasiya darajasi 90 foizga yaqinlashgan.

Ho'rmuz bo'g'ozi yopiq: Neft eksporti 40 foizga quladi

Jahon neft va suyultirilgan gaz ta'minotining beshdan bir qismi o'tadigan strategik Ho'rmuz bo'g'ozi hamon to'sib qo'yilgan.

Buning oqibatida Fors ko'rfazi davlatlaridan neft va kondensat eksporti kuniga 10,7 million barrelgacha tushib ketdi. Bu ko'rsatkich mojarodan oldingi darajaga nisbatan naq 40 foizga past bo'lib, global bozorda yoqilg'i taqchilligi xavfini tobora oshirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

AQSHEronScott BessentDonald TrumpXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiYaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiBugun, 07:34Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07Belgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBelgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBugun, 06:52Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiHovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiBugun, 06:31Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiManilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiBugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi