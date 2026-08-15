Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdi
Portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges nikohdan so'ng ham mol-mulklarini alohida saqlash tartibini tanlagan. Bu haqda «Jornal de Notícias» nashri nikoh hujjatlariga tayanib xabar berdi.
Ma'lum qilinishicha, juftlik 11 avgust kuni Portugaliyaning Kashkaysh shahridagi qarorgohida nikohdan o'tgan. Marosim juda tor doirada tashkil etilgan bo'lib, unda juftlikning besh nafar farzandi ham ishtirok etgan.
Nikohdan bir kun oldin, 10 avgust kuni Ronaldu va Rodriges Lissabondagi notarial idorada nikoh shartnomasini imzolagan. Hujjatga ko'ra, ular «mulkni ajratish» rejimiga amal qiladi. Bu tartib har bir tomonga nikohgacha ega bo'lgan hamda nikoh davrida o'z nomiga orttirgan aktivlarini alohida saqlash imkonini beradi.
Nikoh guvohnomasida juftlikning familiyalarini o'zgartirmagani va doimiy yashash joyi sifatida Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod ko'rsatilgani ham qayd etilgan. Marosimda Ronalduning yaqin do'sti Migel Paysan, Jorjinaning singlisi Ivana Rodriges hamda ispaniyalik zargar Xose Rodriges Sangil va uning rafiqasi Monika Gonsales Martines guvoh sifatida qatnashgan.
Marosimda Ronalduning onasi Dolores Aveyru va uning opa-singillari ishtirok etmagan. Biroq bu holat oilaviy ziddiyat borligini anglatishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q.
Ronaldu va Jorjina 2016 yilda Madridda tanishgan. O'sha paytda Rodriges «Gucci» do'konida sotuvchi bo'lib ishlagan. Juftlik 2025 yil avgust oyida nikohlanishini e'lon qilgan edi.
Shu tariqa, qariyb o'n yillik munosabatlardan so'ng oila qurgan mashhur juftlik nikohni rasmiylashtirish bilan birga, katta moliyaviy aktivlarini boshqarish bo'yicha ham huquqiy tartibni belgilab olgan.
…