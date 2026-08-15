Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdi

·0·Dunyo
Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdi

Portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges nikohdan so'ng ham mol-mulklarini alohida saqlash tartibini tanlagan. Bu haqda «Jornal de Notícias» nashri nikoh hujjatlariga tayanib xabar berdi.

Ma'lum qilinishicha, juftlik 11 avgust kuni Portugaliyaning Kashkaysh shahridagi qarorgohida nikohdan o'tgan. Marosim juda tor doirada tashkil etilgan bo'lib, unda juftlikning besh nafar farzandi ham ishtirok etgan.

Nikohdan bir kun oldin, 10 avgust kuni Ronaldu va Rodriges Lissabondagi notarial idorada nikoh shartnomasini imzolagan. Hujjatga ko'ra, ular «mulkni ajratish» rejimiga amal qiladi. Bu tartib har bir tomonga nikohgacha ega bo'lgan hamda nikoh davrida o'z nomiga orttirgan aktivlarini alohida saqlash imkonini beradi.

Nikoh guvohnomasida juftlikning familiyalarini o'zgartirmagani va doimiy yashash joyi sifatida Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod ko'rsatilgani ham qayd etilgan. Marosimda Ronalduning yaqin do'sti Migel Paysan, Jorjinaning singlisi Ivana Rodriges hamda ispaniyalik zargar Xose Rodriges Sangil va uning rafiqasi Monika Gonsales Martines guvoh sifatida qatnashgan.

Marosimda Ronalduning onasi Dolores Aveyru va uning opa-singillari ishtirok etmagan. Biroq bu holat oilaviy ziddiyat borligini anglatishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q.

Ronaldu va Jorjina 2016 yilda Madridda tanishgan. O'sha paytda Rodriges «Gucci» do'konida sotuvchi bo'lib ishlagan. Juftlik 2025 yil avgust oyida nikohlanishini e'lon qilgan edi.

Shu tariqa, qariyb o'n yillik munosabatlardan so'ng oila qurgan mashhur juftlik nikohni rasmiylashtirish bilan birga, katta moliyaviy aktivlarini boshqarish bo'yicha ham huquqiy tartibni belgilab olgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07Belgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBelgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBugun, 06:52Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiHovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiBugun, 06:31Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiManilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiBugun, 06:10Misrda savdo markazida geliy balloni portladiMisrda savdo markazida geliy balloni portladiBugun, 05:26Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 00:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi