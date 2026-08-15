Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldi

·60·Dunyo
Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldi
Qisqacha

Filippin poytaxti Manilada kuchli yomg'irlardan so'ng kanal va suv yo'llari chiqindilarga to'lib, ayrim hududlarda suv yuzasi deyarli axlat bilan qoplandi. Mutaxassislar maishiy chiqindilar suv oqimi bilan ko'chib, yomg'ir suvlarining erkin oqishiga to'sqinlik qilishi va toshqin xavfini kuchaytirishini ta'kidlamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yilning iyun oyiga qadar Metro Manilada drenaj tizimlaridan 7,6 ming kub metrdan ortiq chiqindi olib tashlangan.

Filippin poytaxti Manilada kuchli yomg‘irlar ortidan kanal va suv yo‘llarida chiqindilar miqdori keskin ko‘paydi. Ayrim hududlarda suv yuzasi deyarli axlat bilan qoplanib, shahar infratuzilmasiga qo‘shimcha bosim yuzaga kelgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Manilada kuchli yog‘ingarchilik paytida suv yo‘llariga to‘plangan maishiy chiqindilar suv oqimi bilan bir joydan ikkinchi joyga ko‘chib, toshqin xavfini yanada kuchaytiradi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning iyun oyiga qadar Metro Manilada drenaj tizimlaridan 7,6 ming kub metrdan ortiq chiqindi olib tashlangan.

Manila ko‘rfazi va unga tutash kanallarda chiqindilar muammosi yangi emas. Ilgarigi kuchli yomg‘irlardan keyin dengizdagi chiqindilar suv oqimi va to‘lqinlar ta’sirida shahar kanallariga qaytib kirgan holatlar ham kuzatilgan. Bu esa yomg‘ir suvlarining erkin oqishiga to‘sqinlik qilib, ko‘chalarda suv sathining ko‘tarilishiga sabab bo‘ladi.

Vaziyatni bartaraf etish maqsadida mahalliy hokimiyat va tegishli xizmatlar kanallar, drenajlar hamda suv yo‘llarini tozalash ishlarini kuchaytirmoqda. Hukumat tomonidan maxsus tozalash texnikasi, chiqindi ushlagichlar va boshqa vositalardan foydalanilmoqda.

Filippin prezidenti Ferdinand Markos kichik suv yo‘llari va drenajlarni chiqindilardan muntazam tozalash zarurligini ta’kidlab, toshqinlarga qarshi kurashda faqat infratuzilmani yaxshilashning o‘zi yetarli emasligini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, chiqindilarni yig‘ish, saralash va qayta ishlash tizimini ham takomillashtirish muhim.

Hozirda Manilada suv yo‘llarini tozalash va chiqindilarni nazorat qilish ishlari davom etmoqda. Hukumat bu choralarni shaharda toshqinlar xavfini kamaytirish va Manila ko‘rfazining ekologik holatini yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli dasturlarning bir qismi sifatida ko‘rmoqda.

ManilaFilippinFerdinand Marcos Jr.Manila Bay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07Belgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBelgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBugun, 06:52Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiHovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiBugun, 06:31Misrda savdo markazida geliy balloni portladiMisrda savdo markazida geliy balloni portladiBugun, 05:26Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 00:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi