Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldi
Filippin poytaxti Manilada kuchli yomg'irlardan so'ng kanal va suv yo'llari chiqindilarga to'lib, ayrim hududlarda suv yuzasi deyarli axlat bilan qoplandi. Mutaxassislar maishiy chiqindilar suv oqimi bilan ko'chib, yomg'ir suvlarining erkin oqishiga to'sqinlik qilishi va toshqin xavfini kuchaytirishini ta'kidlamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yilning iyun oyiga qadar Metro Manilada drenaj tizimlaridan 7,6 ming kub metrdan ortiq chiqindi olib tashlangan.
Filippin poytaxti Manilada kuchli yomg‘irlar ortidan kanal va suv yo‘llarida chiqindilar miqdori keskin ko‘paydi. Ayrim hududlarda suv yuzasi deyarli axlat bilan qoplanib, shahar infratuzilmasiga qo‘shimcha bosim yuzaga kelgan.
Mutaxassislar ta’kidlashicha, Manilada kuchli yog‘ingarchilik paytida suv yo‘llariga to‘plangan maishiy chiqindilar suv oqimi bilan bir joydan ikkinchi joyga ko‘chib, toshqin xavfini yanada kuchaytiradi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning iyun oyiga qadar Metro Manilada drenaj tizimlaridan 7,6 ming kub metrdan ortiq chiqindi olib tashlangan.
Manila ko‘rfazi va unga tutash kanallarda chiqindilar muammosi yangi emas. Ilgarigi kuchli yomg‘irlardan keyin dengizdagi chiqindilar suv oqimi va to‘lqinlar ta’sirida shahar kanallariga qaytib kirgan holatlar ham kuzatilgan. Bu esa yomg‘ir suvlarining erkin oqishiga to‘sqinlik qilib, ko‘chalarda suv sathining ko‘tarilishiga sabab bo‘ladi.
Vaziyatni bartaraf etish maqsadida mahalliy hokimiyat va tegishli xizmatlar kanallar, drenajlar hamda suv yo‘llarini tozalash ishlarini kuchaytirmoqda. Hukumat tomonidan maxsus tozalash texnikasi, chiqindi ushlagichlar va boshqa vositalardan foydalanilmoqda.
Filippin prezidenti Ferdinand Markos kichik suv yo‘llari va drenajlarni chiqindilardan muntazam tozalash zarurligini ta’kidlab, toshqinlarga qarshi kurashda faqat infratuzilmani yaxshilashning o‘zi yetarli emasligini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, chiqindilarni yig‘ish, saralash va qayta ishlash tizimini ham takomillashtirish muhim.
Hozirda Manilada suv yo‘llarini tozalash va chiqindilarni nazorat qilish ishlari davom etmoqda. Hukumat bu choralarni shaharda toshqinlar xavfini kamaytirish va Manila ko‘rfazining ekologik holatini yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli dasturlarning bir qismi sifatida ko‘rmoqda.
…