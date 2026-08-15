Belgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildi

·32·Dunyo
Belgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildi
Qisqacha

Belgiyaning Dendermonde shahrida qurilish paytida devor orasidan qiymati qariyb 9 million evroga baholangan oltin tangalar va quymalar topildi. Topilmani 18 yoshli talaba Kobi payqagan, shundan so'ng ishchilar bu haqda bino egasi va polisiyaga xabar bergan. Oltinlar hozir polisiya nazoratida saqlanmoqda, Sharqiy Flandriya prokuraturasi esa xazina devorga qachon va nima maqsadda yashirilganini tekshirmoqda.

Belgiyaning Dendermonde shahrida qurilish ishlari olib borilayotgan vaqtda devor orasidan qiymati qariyb 9 million evroga baholanayotgan oltin tangalar va quymalar topildi. Topilma haqida VRT NWS xabar berdi.

Hodisa 12 avgust kuni Sint-Gillis-Dendermonde hududidagi Van Langenxovestraat ko'chasida joylashgan binoda buzish ishlari paytida aniqlangan. Ishchilar kanalizasiya quvurini o'tkazish uchun poydevorning bir qismini buzganida, g'ishtlar orasidan yaltiroq tangalar va oltin quymalari chiqqan.

Xazinani birinchi bo'lib 18 yoshli talaba Kobi payqagan. U dastlab topilgan tangalarni oddiy 1 evrolik tangalar deb o'ylagan. Biroq ular orasidan oltin bo'lagi ham ko'rinishi bilan ishchilar g'ayrioddiy topilmaga duch kelishganini anglagan.

Qurilish maydoni rahbarining aytishicha, qazish ishlari davom ettirilganida yana ko'plab oltin tangalar va quymalar topilgan. Shundan so'ng ishchilar bu haqda ob'ekt egasi va polisiyaga xabar bergan. Hozirda topilgan oltinlar polisiya nazorati ostida xavfsiz joyda saqlanmoqda.

Sharqiy Flandriya prokuraturasi mazkur xazinaning bino devori orasiga qachon va nima maqsadda yashirilganini aniqlash uchun tergov olib bormoqda. Bino egasining vakili esa oltinlarning yashirilishi ehtimoliy firibgarlik bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini istisno qilmagan.

Ayni paytda qimmatbaho topilmaning qonuniy egasi kim ekani, shuningdek, uni aniqlagan qurilish ishchilariga mukofot beriladimi-yo'qmi ma'lum emas. Bu masalalar tergov natijalari va Belgiya qonunchiligi asosida hal etiladi.

Qurilish maydoni rahbari esa 33 yillik ish tajribasi davomida bunday holatga birinchi marta duch kelganini aytgan.

BelgiumDendermondeVRT NWSEast Flanders
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiHovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiBugun, 06:31Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiManilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiBugun, 06:10Misrda savdo markazida geliy balloni portladiMisrda savdo markazida geliy balloni portladiBugun, 05:26Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 00:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi